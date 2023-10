Pelerin dispărut pe munte, găsit după două luni, mort. Plecase să caute energia din Buila FOTO

Rămășițele unui craiovean dat dispărut la finele lui august de călugării celei mai izolate mănăstiri din România, Pătrunsa, și de familie, au fost găsite în Masivul Buila de salvamontiștii din Vâlcea.

Descoperirea șocantă de pe Vârful Țucla a fost făcută chiar de către șeful Serviciului Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, care a intuit locul în care avea să fie găsit, fără viață, pelerinul Alexandru Lupu, din Craiova, de 67 de ani, după aproximativ o lună și jumătate de cercetări în teren fără succes.

Potrivit călugărilor de la Mănăstirea Pătrunsa (Vâlcea), bărbatul a fost văzut în viață ultima dată în noaptea de 25 / 26 august 2023, când a plecat de la lăcașul de cult în care se cazase ca turist. Este vorba despre o mănăstire seculară de pe munte, extrem de izolată, cunoscută drept „Meteora României” din cauza accesului greoi, posibil doar pe picioare.

Ulterior s-a aflat că doljeanul se afla într-un pelerinaj pe la mănăstirile vâlcene. În ciuda faptului că nu era echipat corespunzător (avea îmbrăcăminte și încălțăminte de stradă), le-a spus monahilor că pleacă pe munte în căutarea energiei misterioase din Masivul Buila - Vânturarița. O căutase anterior și în Bucegi, cu nepoții.

→ Imaginea 1/11: Rămășițele unui craiovean dispărut pe munte găsite după două luni în Buila Vâlcea Foto Mircea Lera

S-a rătăcit într-o zonă în care doar caprele negre urcă

Șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, a povestit în premieră pentru „Adevărul”: „A dispărut pe 25 august 2023, dar nu a fost imediat dat dispărut, ci abia la finele lunii august. De atunci am tot căutat. Ni s-a spus că ar putea fi deasupra la Pătrunsa, spre canton (Cantonul Cheia - n.red.)...”.

După semnalul telefonului, omul părea că se îndreptase chiar în direcția opusă de unde a fost găsit, spre Mănăstirea Frăsinei („Athosul românesc” - singura mănăstire din România în care se respectă regulile de pe Muntele Sfânt), de aceea căutările au durat atât. Și probabil că ar continuat, dacă șeful salvamontiștilor vâlceni nu și-ar fi amintit de o discuție pe care a avut-o cu cineva care s-a rătăcit pe munte și i-a povestit despre o zonă cu scocuri (canal - n.r.) de grohotiș (scurgere de pietriș / bolovani de pe versant - n.r.).

„După multe calcule și căutări, am schimbat căutarea, sâmbăta trecută (7 octombrie 2023 - n.red.). Practic de o săptămână facem căutări intense doar în zona respectivă, urcări, coborâri prin grohotișuri, tufe... Duminica trecută am luat și doi polițiști cu noi, dar n-au intrat pe scocuri. Un coleg de-al meu a găsit mai întâi o pereche de pantaloni rupți, iar mai apoi am tot insistat și am găsit craniul... într-o zonă în care stau doar caprele negre”, a mai menționat Mircea Lera.

Rămășițele împrăștiate pe munte într-o zonă riscantă, găsite de salvamontiști

Intuiția și experiența care l-au determinat pe salvamontistul șef să schimbe aria de căutare s-au bazat și pe informațiile obținute de la familia persoanei dispărute: „Am comunicat cu ea, m-am interesat să văd dacă obișnuia să meargă pe munte, dacă avea experiență, ce-și dorea... Și am aflat că nu era un obișnuit al muntelui. Plus că nu era nici echipat... Mai fusese prin Bucegi, odată, cu niște nepoți. Iar aici s-a dus unde era mai rău... A căzut practic de pe munte și, cel mai probabil, a murit pe loc... animalele i-au găsit trupul și...”. L-au devorat, n-au mai rămas decât oasele găsite de salvamontiști.

Alexandru Lupu a ajuns într-o zonă extrem de periculoasă, unde nici măcar profesioniștii montani nu merg și, probabil, a căzut de pe culme, într-o râpă extrem de abruptă. În zona în care a fost găsit, cel mult un pustnic ar fi putut ajunge.

„Era băgat pe un scoc, de nu putea fi văzut nici de deasupra, nici de vizavi. Vineri (13 octombrie - n.red.) i-am găsit eu craniul, iar sâmbătă ne-am dus cu Poliția și am mai găsit o parte dintre rămășițe și articolele vestimentare... Unul dintre pantofi era căzut, ceea ce mă face să cred că a încercat să iasă pe scoc, cumva, într-un loc în care sunt desprinși bolovani. Cred că acolo a căzut... s-a dat peste cap... bănuiesc că a murit pe loc, undeva mai jos, în niște lăstari, copăcei cât degetul de groși. Clar, nu este o zonă turistică, nici măcar noi nu mergem pe acolo, este extrem de riscant, nu l-ar fi putut găsi nimeni pe acolo, nici măcar din întâmplare. Chiar nu-mi vine să cred că s-a dus acolo”, relatează Lera.

Șase oameni au murit în ultimul deceniu în Buila

Rămășițele au fost predate Serviciului de Medicină Legală Vâlcea pentru expertiză. Analizele vor confirma dacă a murit sau nu în cădere, ori a fost ucis de animale și dacă ele aparțin cu certitudine persoanei care a fost dată dispărută de călugării de la Pătrunsa.

„La data de 14 octombrie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în zona montană a Vârfului Țucla din Masivul Buila-Vânturarița au fost găsite mai multe fragmente osoase. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au identificat mai multe fragmente osoase și câteva articole de îmbrăcăminte. Fragmentele osoase și obiectele în cauză au fost preluate de către reprezentanții Serviciului Județean de Medicină Legală Vâlcea în vederea efectuării expertizei medico-legale. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea identității persoanei, precum și a cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul”, a fost anunțul pe care l-a făcut sâmbătă seara, 14 octombrie 2023, purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Vâlcea, Loredana Sandu, după ce pe pagina de Facebook a Dispeceratului Național Salvamont a apărut știrea despre găsirea unui craniu în Buila.

În ultimul deceniu și jumătate, în Masivul Buila, ce este parte a Parcului Național Buila-Vânturarița din județul Vâlcea, au murit șase oameni: unii trăsniți de fulgere, alții în timp ce căutau comorile haiducilor, despre care se spune că ar fi ascunse prin zonă.