Casting pentru NIBIRU: se caută dansatori pentru cea mai nouă stațiune de pe litoral

NIBIRU, noua stațiune care va fi lansată în vara 2026 între Tuzla și Costinești, a dat startul înscrierilor pentru castingul internațional de dansatori. Timp de 46 de zile, în plin sezon, artiștii selectați vor susține un program artistic intens într-un format inedit pe scena românească.

Conceput ca un proiect de divertisment integrat, NIBIRU nu este gândit ca un festival punctual, ci ca o destinație estivală construită pe un concept unitar, cu show-uri dezvoltate special pentru acest spațiu.

Organizatorii caută dansatori profesioniști din România și din afara țării, cu experiență în stiluri variate precum contemporan, urban, comercial, latino, fusion sau experimental.

Procesul de selecție începe cu o etapă de preselecție online, deschisă până la 8 martie 2026, ora 23:59, pe nibiru.net/casting. Dosarul de candidatură trebuie să includă:

• CV artistic

• fotografii recente (portret și full body)

• un video solo de maximum 90 de secunde

• un link către un demo reel de maximum 2 minute, publicat pe YouTube sau Vimeo

Candidații selectați vor fi invitați la castingul live din București, programat în perioada 16–18 martie 2026.

Selecția finală va include o probă individuală, constând într-un moment solo de maximum 90 de secunde, pentru evaluarea tehnicii, stilului și expresivității, urmată de o probă de coregrafie învățată pe loc, menită să testeze adaptabilitatea, viteza de asimilare și capacitatea de lucru în echipă.

Perioada de creație și repetiții este programată pentru lunile mai și iunie 2026, în București, urmată de repetițiile tehnice pe scenă înainte de deschiderea oficială. Pentru lunile iulie și august 2026 este necesară disponibilitate integrală pe întreaga durată a programului artistic.

Direcția artistică și dezvoltarea conceptului scenic sunt realizate de Răzvan Ioan Dincă împreună cu echipa sa de creație, cu experiență acumulată în proiecte relevante precum Fantoma de la Operă, Mamma Mia!, Shrek, My Fair Lady și alte producții de amploare. Producțiile NIBIRU vor integra muzică, dans și scenografie într-un format adaptat unui program intensiv de repetiții și reprezentații, cu accent pe coerență artistică, impact vizual și execuție la standarde ridicate.