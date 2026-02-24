„Ucraina luptă pentru noi toți, cu un curaj și o rezistență admirabile”, spune președintele Nicușor Dan, la 4 ani de la invazia Rusiei

La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, subliniind sacrificiile și curajul acestuia în fața agresiunii.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România va continua să sprijine Ucraina „oricât timp este necesar” și a reiterat importanța negocierilor pentru o pace durabilă: „Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară.”

Pentru a marca acest moment, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Relația lui Nicușor Dan cu Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, în ianuarie, că a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte comune în domeniul energiei, menite să consolideze semnificativ securitatea energetică a ambelor state.

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook. Aceeași postare a fost publicată și pe X.

Totodată, liderul de la Kiev a mulțumit președintelui României și poporului român pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit în mai 2025 omologului său român Nicuşor Dan, în cadrul unei întâlniri la Vilnius, pentru„asigurarea că Ucraina poate conta pe sprijinul continuu al României", se arată într-o postare de pe Facebook a liderului de la Kiev.