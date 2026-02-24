Video Volodimir Zelenski și-a arătat buncărul, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina

„Patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile.” Cu această frază, rostită apăsat, președintele Volodimir Zelenski a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Într-un mesaj video filmat chiar din buncărul de pe Bankova, liderul de la Kiev a întors privirea spre primele zile ale războiului – zilele în care mulți, în afara Ucrainei, se întrebau cât va rezista capitala.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile. Iar asta spune multe despre rezistența noastră, despre felul în care a luptat Ucraina în tot acest timp”, a afirmat Zelenski. În spatele acestor cuvinte, a adăugat el, stau milioane de oameni, curaj, muncă epuizantă și un drum extrem de greu început pe 24 februarie.

Președintele a arătat culoarele lungi și încăperile subterane unde, alături de sute de colaboratori, a rămas în primele luni ale invaziei. De aici au fost coordonate ședințele zilnice cu armata, de aici au plecat apelurile către liderii lumii, cu o cerere repetată obsesiv: arme pentru Ucraina.

Zelenski a amintit atmosfera acelor zile: în timp ce Kremlinul miza pe o capitulare rapidă, ucrainenii nu au ridicat steagul alb, ci l-au apărat pe cel albastru-galben. „Cei care credeau că vor fi întâmpinați cu flori au văzut cozi la centrele de recrutare”, a spus el, evocând imaginile civililor care opreau coloane de tehnică militară și apărau orașe, sate, străzi.

Discursul nu a ocolit nici tragediile care au marcat începutul războiului. Zelenski a vorbit despre victimele din Bucha, Irpin, Borodianka și Mariupol, despre gropile comune și despre loviturile asupra blocurilor de locuințe și maternităților. „Așa nu luptă bărbații. Așa nu acționează oamenii. Ucrainenii nu vor uita”, a transmis președintele, într-un mesaj indirect către cei care continuă să facă afaceri cu Moscova.

În același timp, liderul ucrainean a subliniat drumul parcurs în plan militar. De la momentul în care partenerii trimiteau veste antiglonț, Ucraina a ajuns să dispună de sisteme Patriot, Iris-T, NASAMS, avioane F-16, dar și de propriile arme, inclusiv cu rază lungă de acțiune. Produce anual peste trei milioane de drone FPV, doboară sute de drone Shahed într-o singură noapte și este capabilă de operațiuni ofensive complexe.

Un moment aparte a fost dedicat militarilor căzuți pe front. „Forța care ne-a ținut în toți acești ani sunteți voi”, a spus Zelenski, adresându-se direct ucrainenilor. A mulțumit soldaților pentru curaj, familiilor pentru rezistență și tuturor celor care, prin munca lor, susțin independența țării.

Mesajul său a avut și o notă simbolică: Ucraina traversează, în opinia sa, „cea mai grea iarnă din istorie”, dar până la primăvară mai este mai puțin de o săptămână.

”Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele. Nu a frânt Ucraina, nu a cucerit Kievul și nu a câștigat războiul. „Am păstrat Ucraina și vom face totul pentru a obține pacea. Și dreptatea”, a încheiat președintele.