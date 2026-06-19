Tristan Tate și modelul Georgiana Naghel, trimiși în judecată de DIICOT. Acuzații multiple de viol, trafic de persoane și alte infracțiuni grave

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Tristan Tate și a Georgianei Naghel, alături de alți doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată (două acte materiale), acces ilegal la sistem informatic și alte infracțiuni grave.

Prin rechizitoriul din 18 iunie 2026, procurorii Structurii Centrale au decis trimiterea în judecată a celor doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la lovire sau alte violențe, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire sau alte violențe.

Anchetatorii susțin că, în luna octombrie 2021, inculpata ar fi accesat fără drept un sistem informatic protejat prin parolă, aparținând uneia dintre persoanele vătămate din dosarul de trafic de persoane.

Ulterior, aceasta ar fi publicat pe contul de socializare al victimei materiale obținute în mod ilegal, care o prezentau în ipostaze compromițătoare, acțiunea fiind motivată, potrivit procurorilor, de dorința de răzbunare, potrivit unui comunicat transmis joi de DIICOT.

În același dosar, procurorii rețin că, tot în octombrie 2021, aceeași persoană vătămată ar fi fost agresată după ce a refuzat să mai participe la realizarea unor materiale cu caracter pornografic și a cerut să părăsească imobilul din județul Ilfov în care se afla. Conform acuzațiilor, actele de violență ar fi fost comise de inculpată la instigarea lui Tristan Tate.

Cauza a fost trimisă spre soluționare Tribunalul Ilfov.

DIICOT precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței competente.

Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, care erau mai apoi postate pe site-uri pentru adulţi.

Modelul Georgiana Naghel, în vârstă acum de 31 de ani, care este și cetățean american, este descrisă ca fiind o femeie de afaceri și influencer, despre care se crede că se întâlnea cu Andrew Tate de aproape un an.