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Andrew Tate este audiat la DIICOT - SURSE

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Influencerul britanico-american Andrew Tate s-ar afla miercuri la sediul DIICOT, unde este audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare.

Influencerul britanico-american Andrew Tate. FOTO: Profimedia
Influencerul britanico-american Andrew Tate. FOTO: Profimedia

Până la această oră, DIICOT nu a transmis un comunicat oficial cu privire la prezența lui Andrew Tate la sediul instituției și nici motivul audierii.

Andrew Tate este una dintre cele mai controversate personalități de pe internet. Fost kickboxer profesionist și influencer cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, britanico-americanul s-a stabilit în România în urmă cu aproximativ un deceniu, alături de fratele său, Tristan Tate.

Cei doi se află de mai mulți ani în atenția autorităților române, fiind vizați într-o anchetă privind suspiciuni de trafic de persoane și exploatarea unor femei. Investigația a început în 2022, după ce autoritățile române au intervenit la o proprietate asociată fraților Tate în urma unor informații transmise de Ambasada Statelor Unite referitoare la posibila reținere împotriva voinței sale a unei cetățene americane.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează modul în care mai multe femei ar fi fost recrutate și implicate în activități de producție de conținut pentru adulți. Andrew și Tristan Tate au respins constant toate acuzațiile și au susținut că sunt nevinovați.

De-a lungul ultimilor ani, frații Tate au fost chemați în repetate rânduri la sediul DIICOT în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare, cazul lor atrăgând atenția presei internaționale și generând ample controverse.

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