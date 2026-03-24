Patru români, arestați după un furt de biciclete de 38.000 de euro în Olanda. Explicația suspecților, „o prostie”

Patru cetățeni români, cu vârste între 27 și 44 de ani, au fost arestați după ce au furat biciclete în valoare de aproximativ 38.000 de euro dintr-un magazin din Goirle, potrivit publicației Brabants Dagblad.



Furtul a avut loc în noaptea de 20 spre 21 decembrie 2025, la magazinul Bikeshop Rings, situat pe strada Poppelseweg. Camerele de supraveghere au surprins cum cei patru au inspectat zona cu o seară înainte, revenind ulterior echipați cu țevi de oțel și un târnăcop.

Aceștia au spart vitrina magazinului și au scos bicicletele printr-o gaură, ascunzându-le într-o zonă cu tufișuri din apropiere.

„Nu sunt biciclete de doi bani”, a declarat coproprietarul magazinului, Erwin Rings, care a estimat valoarea celor opt biciclete furate la 38.000 de euro.

A doua zi, un bărbat a descoperit șapte dintre biciclete și a alertat poliția. Oamenii legii au organizat un dispozitiv de supraveghere, anticipând că hoții s-ar putea întoarce.

Suspecții au revenit în aceeași seară și au fost prinși în flagrant. Șapte biciclete au fost recuperate, însă una este în continuare de negăsit, potrivit proprietarului.

Cum își explică fapta suspecții

La audierile din 20 martie 2026, cei patru români au recunoscut furtul, însă au susținut că ar fi acționat la comanda unui bărbat pe nume Alex, despre care spun că ar fi apropiat de proprietarul magazinului.

Conform declarațiilor acestora, presupusul Alex ar fi pus la cale o fraudă de asigurare, urmând ca bicicletele să fie ulterior returnate, iar fiecare dintre ei să primească câte 2.000 de euro.

Proprietarii magazinului, frații Rings, au negat însă categoric existența unui astfel de plan sau a persoanei invocate.

De asemenea, aceștia au subliniat că polița de asigurare nu a fost modificată pentru a obține despăgubiri mai mari.

În lipsa unor dovezi care să susțină varianta suspecților, procurorul olandez a respins explicația, catalogând-o drept „o prostie”. Ancheta indică faptul că cei patru ar fi acționat pe cont propriu, mai ales că aceștia abia sosiseră în Olanda și nu au putut oferi detalii concrete despre presupusul complice.

Procurorul a cerut câte cinci luni de închisoare pentru fiecare dintre inculpați, iar instanța urmează să pronunțe sentința finală pe 3 aprilie.