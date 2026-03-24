Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Patru români, arestați după un furt de biciclete de 38.000 de euro în Olanda. Explicația suspecților, „o prostie”

Patru cetățeni români, cu vârste între 27 și 44 de ani, au fost arestați după ce au furat biciclete în valoare de aproximativ 38.000 de euro dintr-un magazin din Goirle, potrivit publicației Brabants Dagblad.

Patru români, arestați în Olanda după un furt de biciclete de 38.000 de euro. FOTO Shutterstock

Furtul a avut loc în noaptea de 20 spre 21 decembrie 2025, la magazinul Bikeshop Rings, situat pe strada Poppelseweg. Camerele de supraveghere au surprins cum cei patru au inspectat zona cu o seară înainte, revenind ulterior echipați cu țevi de oțel și un târnăcop.

Aceștia au spart vitrina magazinului și au scos bicicletele printr-o gaură, ascunzându-le într-o zonă cu tufișuri din apropiere.

„Nu sunt biciclete de doi bani”, a declarat coproprietarul magazinului, Erwin Rings, care a estimat valoarea celor opt biciclete furate la 38.000 de euro.

A doua zi, un bărbat a descoperit șapte dintre biciclete și a alertat poliția. Oamenii legii au organizat un dispozitiv de supraveghere, anticipând că hoții s-ar putea întoarce.

Suspecții au revenit în aceeași seară și au fost prinși în flagrant. Șapte biciclete au fost recuperate, însă una este în continuare de negăsit, potrivit proprietarului.

Cum își explică fapta suspecții

La audierile din 20 martie 2026, cei patru români au recunoscut furtul, însă au susținut că ar fi acționat la comanda unui bărbat pe nume Alex, despre care spun că ar fi apropiat de proprietarul magazinului.

Conform declarațiilor acestora, presupusul Alex ar fi pus la cale o fraudă de asigurare, urmând ca bicicletele să fie ulterior returnate, iar fiecare dintre ei să primească câte 2.000 de euro.

Proprietarii magazinului, frații Rings, au negat însă categoric existența unui astfel de plan sau a persoanei invocate.

De asemenea, aceștia au subliniat că polița de asigurare nu a fost modificată pentru a obține despăgubiri mai mari.

În lipsa unor dovezi care să susțină varianta suspecților, procurorul olandez a respins explicația, catalogând-o drept „o prostie”. Ancheta indică faptul că cei patru ar fi acționat pe cont propriu, mai ales că aceștia abia sosiseră în Olanda și nu au putut oferi detalii concrete despre presupusul complice.

Procurorul a cerut câte cinci luni de închisoare pentru fiecare dintre inculpați, iar instanța urmează să pronunțe sentința finală pe 3 aprilie.

Top articole

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
AVC-ul, prevenit printr-o injecție? Descoperirea care ar putea salva mii de români de boala ce ucide jumătate din populație. Medic: ”E o soluție ingenioasă, practică”
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
”NU” pentru FRF înainte de Turcia - România. Gică Popescu anunță: ”Hagi s-a răzgândit”
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Casa de Pensii face o bucurie pensionarilor de Paște. Pensiile, virate cu 4 zile mai devreme. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
prosport.ro
image
Cât timp eşti asigurat medical după ce ai fost concediat sau ţi-ai dat demisia. Cât te protejează legea din România
playtech.ro
image
Generaţia de Aur, invitată la antrenamentul oficial înainte de Turcia – România! Ce decizie au luat Hagi şi Popescu: „E cel mai bine aşa!” Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine a intervenit înaintea medicilor, după ce băiețelul de 5 ani a căzut de la etajul opt, în București: „El a luat pulsul”
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Imperiul Cojoc: ce se ascunde în spatele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Adevărul despre familia campionului mondial la dans sportiv
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii