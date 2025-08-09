Accident pe A1, în județul Timiș. O mașină s-a izbit violent de un parapet. Traficul este blocat

Un accident a avut loc sâmbătă, 9 august, pe Autostrada A1, pe sensul Lugoj-Timișoara. O mașină s-a izbit violent de un parapet, iar o persoană a necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:40, pompierii de la Punctul de Lucru Topolovățu Mare au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unui accident rutier produs la ieșirea de pe A1 km 494, spre Timișoara.

În accidentul rutier a fost implicată o mașină care a lovit un parapet. În autoturism se aflau două persoane.

O ambulanță sosită la locul evenimentului acordă îngrijiri medicale unei victime.

Traficul este blocat, iar reprezentanții DRDP Timișoara estimează că circulația se va desfășura dirijat până aproximativ în jurul orei 11.