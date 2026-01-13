Trafic restricționat temporar pe A7, în Vrancea, miercuri. Intervalele orare în care se circulă doar pe o bandă

CNAIR anunță restricții temporare de trafic pe autostrada A7, în județul Vrancea, miercuri, 14 ianuarie, din cauza unor lucrări de verificare și intervenție la portalurile cu mesaje variabile.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțatcă miercuri, 14 ianuarie, vor fi impuse restricții de trafic pe autostrada A7, pe raza județului Vrancea. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări tehnice la portalurile cu informații variabile (VMS), amplasate la kilometrii 129 și 134+250.

Potrivit companiei, echipele de intervenție vor efectua verificări generale ale structurilor și echipamentelor, iar circulația va fi restricționată temporar pe banda a doua și pe banda întâi, însă nu simultan.

Programul restricțiilor de circulație

CNAIR a transmis și intervalele orare în care traficul va fi afectat, în funcție de sectorul de autostradă vizat.

„Miercuri, 14 ianuarie, vor avea loc intervenţii pe autostrada A7, în judeţul Vrancea, la portalurile cu informaţii variabile (VMS), de la km 129 şi km 134+250.

Verificarea generală a structurilor și echipamentelor va presupune restricţii de trafic banda 2, dar şi pe banda 1 (însă nu în același timp) după următorul program”,

* la km 129+000, restricțiile vor fi aplicate între orele 09.00 și 13.00;

* la km 134+250, circulația va fi restricționată între orele 14.00 și 18.00”, a anunţat CNAIR, marţi, 13 ianuarie, pe Facebook.

„Recomandăm tuturor participanților la trafic să circule cu prudență sporită în zonele respective. Reduceți viteza de deplasare, păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculele din față și evitați manevrele bruște”, a mai transmis compania.

1.418 kilometri de drumuri de mare viteză

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că anul 2025 a marcat un prag important pentru infrastructura rutieră din România, care a ajuns la un total de 1.418 kilometri de autostradă și drum expres, după deschiderea circulației pe încă 146 de kilometri în cursul anului trecut.

„În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Principalele rezultate care au schimbat harta țării”, a precizat directorul CNAIR pe Facebook, enumerând principalele proiecte de infrastructură care au contribuit la conectarea regiunilor istorice ale României:

* „Unirea Moldovei cu Muntenia - Prin deschiderea a încă 95 km din A7, circulăm acum de la București la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 și A7);

* Oltenia conectată la Dobrogea - Conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulația de la Craiova la Constanța (465 km) pe drum de mare viteză;

* Argeșul pe harta mare - Finalizarea secțiunii 5 a A1 (Sibiu - Pitești) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeș la Constanța (395 km);

* Bucureștiul se descongestionează prin A0 - Am deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 și A2 pe Coridorul IV Pan-European;

* Fluidizarea circulației la Cluj - finalizarea legăturii A3 - DN1 (DEx4) salvează zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda”.