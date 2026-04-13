Prognoza meteo pentru a doua zi de Paște: cod galben de vânt cu rafale de până la 90 km/h în vestul țării

Meteorologii au emis luni, 13 aprilie, o atenționare de tip Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabilă până miercuri dimineață, în condițiile în care în cea mai mare parte a țării sunt anunțate intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, în județul Caraș-Severin vântul va sufla cu intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 80–90 km/h. Atenționarea este valabilă în intervalul luni, ora 10:00 – miercuri, ora 06:00.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80...90 km/h. Intensificări ale vântului vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Noaptea, precipitațiile se vor semnala mai ales în Banat și Oltenia. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Maximele se vor încadra între 10 și 21 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor urca până la 12 grade în sudul Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață și brumă.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea va fi în general normală termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de până la 40–45 km/h. Temperaturile se vor situa între 4–6 grade minime și 15–17 grade maxime.