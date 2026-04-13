De ce se mai ceartă românii la masa de Paște: „S-a deschis subiectul fix la sarmale”

O discuție pornită pe platforma Reddit a scos la iveală numeroase mărturii ale românilor despre mesele de Paște. Dincolo de tradiție și reuniuni de familie, mulți vorbesc despre tensiuni, glume care se transformă în conflicte și discuții aprinse.

Totul a pornit de la o postare în care un utilizator a întrebat: „De la ce v-ați certat anul acesta la masa de Paște? Continuăm tradiția începută de Crăciun”.

Întrebarea a generat rapid reacții, de la răspunsuri scurte la povești detaliate despre atmosfera de la mesele de sărbători, potrivit Click!. Unul dintre comentarii a fost direct: „Eu nu m-am certat. Nu m-am dus”.

Printre cele mai discutate mărturii s-a aflat povestea unui utilizator care a descris cum o discuție despre relații a degenerat rapid: „S-a deschis subiectul fix la sarmale. M-a întrebat o mătușă de ce sunt tot singur și dacă n-am auzit de Tinder... În 5 minute s-a aprins toată masa: că tinerii din ziua de azi au prea multe pretenții... Acum bag cozonac în liniște și număr minutele până pot să plec acasă”.

Un alt comentariu a adus în prim-plan conflictele legate de mâncare și preferințe alimentare, unde discuția despre tipul de carne servit a degenerat în tensiuni la masă. „Mi s-a zis că e carne de porc. Am gustat și am cerut sa mi se zică pe bune ce este. Mi s-a zis că e de vită. Am gustat din nou. M-am uitat la ai mei. Am zis că dacă nu mi se zice ce este, plec. «Este de miel, dragă, dar nu vezi că e bună?»”

„Am 34 de ani. Nu doresc să mai petrec sărbători cu familia”

O altă mărturie a descris frustrări repetate legate de reuniunile de familie: „Bunicii și părinții s-au certat în legătură cu: grosimea cu care a fost tăiată prăjitura, de ce nu m-au servit încă (5 secunde după ce a început să taie prăjitura), cremele de prăjitură sunt prea grețoase, nu sunt destule prăjituri cu multă cremă, când îmi găsesc gagică, de ce nu are copilul vin în pahar, nu îi pune la copil vin în pahar că o zis că nu vrea, de ce nu are copilul apă în pahar, cine pune ce soi de mâncare la copil în pachet, ce pachete folosim, cât de înfășurate în pungi să fie pachetele, și multe alte non-probleme. Am 34 de ani. Nu doresc să mai petrec sărbători cu familia”.

Tensiuni mai vechi și oboseală față de tradiții

Alte mesaje au arătat conflicte mai profunde sau oboseală față de modul în care sunt petrecute sărbătorile: „La mine a început de joi cearta cu tata... Paștele ăsta îl petrec cu familia iubitei, unde nu au existat certuri”.

Un alt utilizator a criticat atmosfera generală din unele familii, descriind roluri rigide și zgomot constant în timpul sărbătorilor, preferând în schimb liniștea. „Am renunțat să mai iau mesele cu părinții mei sau socrii. Vedem viața mult prea diferit...”

Discuția de pe Reddit a strâns numeroase reacții care conturează o imagine sinceră și uneori ironică a meselor de Paște în familie. Între umor, frustrări și tensiuni reale, mulți români descriu sărbătorile ca fiind mai degrabă un test de răbdare decât un moment de liniște.