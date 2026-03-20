search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Toți militarii români au fost retrași din Irak, anunță ministrul Apărării. Operațiunea, coordonată de NATO

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri seară retragerea completă a militarilor români din Irak. Evacuarea întregii baze a fost coordonată de NATO.

Ultimii membri ai misiunii NATO au părăsit Irakul pe 20 martie. FOTO: Facebook/MApN arhivă

Potrivit ministrului, în teatrul de operații se aflau 117 militari români și două persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, însă în prezent „nu mai este niciun militar român acolo”. Evacuarea întregii baze a fost coordonată de NATO.

Dintre militarii retrași, 81 se află în prezent la baza Incirlik Air Base din Turcia. Pentru repatrierea acestora, un avion militar a decolat la ora 21:00 de la Baza 90 Transport Aerian, urmând să revină în cursul nopții în România. Restul militarilor sunt la baza Ramstein Air Base din Germania, de unde vor fi aduși în țară până cel târziu mâine la prânz, a declarat Radu Miruță, vineri seară, în cadrul unei intervenții la TVR Info.

Ministrul Apărării a subliniat că este vorba despre o misiune NATO desfășurată în colaborare cu aliații, fiecare stat implicat având responsabilitatea de a-și repatria personalul.

La rândul său, NATO a transmis că și-a ajustat postura misiunii din Irak, relocând în siguranță întregul personal din Orientul Mijlociu în Europa. Comandantul suprem aliat în Europa, Alexus Grynkewich, a mulțumit autorităților irakiene și aliaților pentru sprijinul acordat în această operațiune, apreciind profesionalismul personalului implicat.

Ultimii membri ai misiunii NATO au părăsit Irakul pe 20 martie. Activitatea va continua de la Comandamentul Forțelor Reunite din Napoli, misiunea rămânând una necombatantă, axată pe consiliere și dezvoltarea capacităților de securitate ale statului irakian, în vederea stabilizării țării și combaterii terorismului.

„De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a declarat generalul Alexus Grynkewich.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 21-27 martie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, după echinocțiul de primăvară 2026
image
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?