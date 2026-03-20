Toți militarii români au fost retrași din Irak, anunță ministrul Apărării. Operațiunea, coordonată de NATO

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri seară retragerea completă a militarilor români din Irak. Evacuarea întregii baze a fost coordonată de NATO.

Potrivit ministrului, în teatrul de operații se aflau 117 militari români și două persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, însă în prezent „nu mai este niciun militar român acolo”. Evacuarea întregii baze a fost coordonată de NATO.

Dintre militarii retrași, 81 se află în prezent la baza Incirlik Air Base din Turcia. Pentru repatrierea acestora, un avion militar a decolat la ora 21:00 de la Baza 90 Transport Aerian, urmând să revină în cursul nopții în România. Restul militarilor sunt la baza Ramstein Air Base din Germania, de unde vor fi aduși în țară până cel târziu mâine la prânz, a declarat Radu Miruță, vineri seară, în cadrul unei intervenții la TVR Info.

Ministrul Apărării a subliniat că este vorba despre o misiune NATO desfășurată în colaborare cu aliații, fiecare stat implicat având responsabilitatea de a-și repatria personalul.

La rândul său, NATO a transmis că și-a ajustat postura misiunii din Irak, relocând în siguranță întregul personal din Orientul Mijlociu în Europa. Comandantul suprem aliat în Europa, Alexus Grynkewich, a mulțumit autorităților irakiene și aliaților pentru sprijinul acordat în această operațiune, apreciind profesionalismul personalului implicat.

Ultimii membri ai misiunii NATO au părăsit Irakul pe 20 martie. Activitatea va continua de la Comandamentul Forțelor Reunite din Napoli, misiunea rămânând una necombatantă, axată pe consiliere și dezvoltarea capacităților de securitate ale statului irakian, în vederea stabilizării țării și combaterii terorismului.

„De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a declarat generalul Alexus Grynkewich.