Topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cine este singurul român inclus în clasament

Publicația POLITICO a realizat un clasament al celor mai puternice persoane din politica europeană pentru anul 2026, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Deși nu face parte din scena politică europeană, primul loc este ocupat, însă, de președintele american Donald Trump. „Nimeni nu a exercitat mai multă influență în sau asupra Europei în acest an decât președintele SUA”, a titrat publicația.

Pe lângă asta, POLITICO a realizat și un clasament secundar, în ceea ce privește personaje marcante ale din politica de pe continent. Este vorba despre Topul celor „10 de urmărit - Actori emergenți ai puterii europene”. Aici este inclus și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

„Cine spune că Parlamentul European este un simplu spectator în ceea ce privește bugetul? Deși în mod normal este marginalizată în discuțiile privind cheltuielile pe termen lung, instituția a obligat deja Comisia Europeană să își revizuiască propunerea, sub conducerea lui Siegfried Mureșan.

Timp de decenii, negocierile privind cadrul financiar multianual al UE au fost purtate în spatele ușilor închise de Comisie și de liderii naționali din cadrul Consiliului European. Nu și de data aceasta. În calitate de negociator principal al Partidului Popular European de centru-dreapta, Mureșan și-a unit forțele cu socialista Carla Tavares pentru a o determina pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să facă concesii în privința proiectului său deja publicat”, a scris publicația.

POLITICO a mai notat că, pentru asigura victoria, eurodeputatul român și vicepreședintele PPE „a condus o campanie în care Parlamentul a folosit toate pârghiile instituționale de care dispunea, inclusiv amenințarea de a boicota negocierile dacă Comisia nu revizuiește elementele cheie ale planului”.

„În țara sa natală, Partidul Național Liberal al lui Mureșan, în vârstă de 44 de ani, a resimțit presiunea valului populist de dreapta din România – centristul Nicușor Dan învingându-l la limită pe naționalistul de extremă dreapta George Simion în cursa prezidențială din acest an. Considerat un moderat în cadrul PPE, Mureșan este mai puțin înclinat decât unii colegi să flirteze cu alianțele de extremă dreapta. În lupta pentru buget, el a colaborat în schimb cu partenerii tradiționali ai PPE din coaliția de centru care a susținut mult timp elaborarea politicilor UE”, a mai scris publicația.

Cine e Siegfried Mureșan

Potrivit grupului politic Partidul Popular European din Parlamentul European, Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara, iar în 2004, a absolvit Academia de Studii Economice din București.

În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului german și a făcut parte din programul de stagii internaționale al Bundestagului. Ulterior, a continuat timp de trei ani să fie consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.

În 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2011, s-a alăturat sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială. În ianuarie 2014, a fost promovat în funcția de consilier politic principal. Responsabilitățile sale în cadrul PPE au inclus coordonarea reuniunilor ministeriale ale PPE înaintea Consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Generale.

Siegfried Mureșan este deputat european din 2014.