Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, bun prieten cu Mihai Leu, a dezvăluit cuvintele cutremurătoare pe care i le-a transmis regretatul campion, în timp ce era pe patul de spital, de la Fundeni.

Titi Aur a povestit la Antena 3 CNN că l-a vizitat pe Mihai Leu în urmă cu câteva luni, când acesta se afla în spital, luptându-se cu boala incurabilă, care l-a biruit în cele din urmă.

„Acum o lună, am fost la el la spital. Era într-o rezervă, având-o alături pe soția sa, Anna. Mi-a spus: «Titi, când ești în șanț, trebuie să te uiți la stele». Cred că acum este între stele. Adevărata luptă nu a dus-o cu boxul sau cu raliurile, a dus-o cu boala, din păcate. (...)Când am intrat la el în rezervă, la Fundeni, deși fizic se vedea că nu este bine, era optimist. Spunea va ieși din spital, când am fost eu la el, în luna mai, că va mai urma încă operație și că sigur își va reveni”, a spus Titi Aur, campion național la raliuri și expert în conducere defensivă.

Mihai Leu a murit luni, 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani. Fostul campion mondial la box și multiplu campion la raliuri era internat în stare gravă la Institutul Clinic Fundeni, unde fusese adus cu un elicopter în 21 iunie, în urma unei hemoragii.

Vestea tragică a fost confirmată pe pagina oficială de Facebook a sportivului.

„Cu profundă durere, anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât şi pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepţional, a fost un simbol de voinţă, curaj şi pasiune. Pentru fani, Mihai a fost şi va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă şi prin demnitatea cu care şi-a trăit viaţa. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soţ şi un tată minunat. Moştenirea lui merge mai departe prin toţi cei care l-am iubit, l-am susţinut şi am fost martori la parcursul său unic. Nu te vom uita niciodată”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a sportivului.

Mihai Leu suferea de insuficienţă pulmonară şi metastaze pulmonare.

Fost campion la box și fost pilot de curse a aflat că are cancer la colon în 2014.