Video Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat

Duminica viitoare, pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani.

La alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie se aplică reguli stricte privind repartizarea alegătorilor la secțiile de vot, în funcție de domiciliu sau reședință. Un alegător cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu poate vota la o secţie de votare din alt sector sau județ decât cel al domiciliului/reşedinţei sale.

Unde poți să votezi la alegerile locale parțiale din București

Alegătorii pot vota numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României. La alegerile locale nu se votează în străinătate.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat Registrul secțiilor de votare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Lista secțiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare și poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/.

Alegătorii pot verifica secția de votare la care sunt arondați prin accesarea Registrului electoral, disponibil la următorul link www.registrulelectoral.ro.

Cum arată buletinul de vot

Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România (USR);

2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

3. George Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate -(SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache- (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei -Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca - Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu -Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent

Unde sunt organizate alegeri parțiale

Duminica viitoare vor avea loc alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în următoarele circumscripții electorale:

1. Comuna Remetea - Județul Bihor;

2. Comuna Mihai Eminescu - Județul Botoșani;

3. Comuna Marga - Județul Caraș-Severin;

4. Comuna Dobromir - Județul Constanța;

5. Comuna Lumina - Județul Constanța;

6. Orașul Găești - Județul Dâmbovița;

7. Comuna Sopot - Județul Dolj;

8. Comuna Valea Ciorii - Județul Ialomița;

9. Comuna Vânători - Județul Iași;

10. Comuna Poienile de sub Munte - Județul Maramureș;

11. Comuna Șieu - Județul Maramureș;

12. Comuna Cârța - Județul Sibiu.

Votarea se desfășoară între orele 7:00 – 21:00.