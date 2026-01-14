Tavan prăbușit peste elevi, în timpul orei, la un liceu abia renovat din Botoșani

Un incident grav a avut loc miercuri dimineață, 14 ianuarie, într-o unitate de învățământ din municipiul Botoșani, unde o porțiune din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit chiar în timpul cursurilor.

Incidentul s-a produs în corpul B al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, liceu care a trecut recent printr-un amplu proces de renovare.

Potrivit presei locale, bucăți din plafon au căzut peste catedră și peste prima bancă din clasă, în timp ce elevii se aflau la cursuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav, însă elevii și profesorii s-au speriat.

Clasa a fost evacuată imediat, iar conducerea unității de învățământ a dispus verificări urgente pentru a stabili dacă există și alte riscuri în clădire.

Zona a fost izolată, iar cursurile în spațiul respectiv au fost suspendate temporar.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” a fost reabilitat recent printr-un program de finanțare europeană, derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), scrie Monitorul de Botoșani.

Lucrările, începute în 2024, au fost gestionate de Primăria Municipiului Botoșani și, potrivit surselor locale, au fost marcate de întârzieri și sincope.

Autoritățile locale urmează să demareze o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii.