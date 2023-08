Tânărul care a produs tragedia de la 2 Mai, „o bombă cu ceas“. Consumase mai mult de 3 tipuri de droguri

Vlad-Matei Pascu, tânărul de 19 ani care a produs tragedia de la 2 Mai, consumase un cocktail de substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Raportul toxicologic indică prezența în corp a mai multor tipuri de droguri, susțin surse din anchetă.

Conform Antena 3, analizele au indicat că suspectul consumase mai mult de 3 tipuri de droguri înainte de accident.

Șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai (Constanța) în dimineața de 19 august 2023, dădea toate semnele că este „o bombă cu ceas“.

Poliția a fost alertată de un șofer la 112 chiar în noaptea fatidică privitor la conduita lui Pascu în trafic, pe drumul dintre 2 Mai și Vama Veche. La control, în mașina lui au fost găsite droguri, dar Poliția l-a testat doar alcoolscopic. De ce? Pentru că singurul drugtest din sudul litoralului este la Poliția Mangalia, iar polițistul responsabil de dispozitiv este în concediu.

Deși era evident că Pascu este într-o stare euforică, cu privirea fixă, abia ținându-se drept, patrula de ordine formată dintr-un polițist și un jandarm de la Vama Veche l-a lăsat să plece, tot la volanul Mercedesului Benz 450 SL, o mașină de colecție, fără RCA plătit.

La o oră, Matei Vlad Pascu, torpilat de trei droguri extrem de puternice (cocaină, amfetamină și metamfetamină), a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri, studenți la Geografie, din București, care mergeau pe acostament. El a spulberat literalmente un băiat și o fată, rănind alți doi băieți și o fată.

„Am lovit o vrabie“, le-a spus el confuz polițiștilor.

După accidentul mortal, a apărut și drugtestul – adus de Rutiera din Constanța, care îl are în dotare și îl folosește în mod curent.

Liber pe străzi după două opriri ale poliției

În fața mărturiilor venite din rândul opiniei publice, Poliția Constanța a recunoscut în cele din urmă: știa de drogat și îl avusese în mână, de două ori.

O dată la Constanța, unde l-a oprit în trafic la o acțiune preventivă, în seara de 18 august 2023. Matei Vlad Pascu abia venise la mare, cu o zi înainte, împreună cu tatăl lui, afacerist și pasionat de mașini. Echipajul de Poliție i-a atras atenția cu privire la „respectarea normelor rutiere și conduitei în trafic“.

A doua oară, Pascu a fost semnalat imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă (18/19 august 2023), pe șoseaua 2 Mai - Vama Veche (DN39 Constanța-Mangalia). Un bărbat a sunat la 112 în jurul orei 0.40, să anunțe că un automobil circulă haotic dinspre Vamă și pune în pericol traficul rutier.

"Nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive"

A fost oprit două ore mai târziu, la ora 2.40, în Vama Veche. Echipa de control era formată dintr-un agent de poliție și un jandarm de la Vama Veche. Au fost legitimați șoferul și cei doi pasageri care îl însoțeau. În interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite droguri: un joint și patru pastile.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drugtest, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drugtest în urma testării din dimineața de sâmbătă, 19 august 2023“, a declarat chestorul Constantin Adrian Glugă, șeful IPJ Constanța.