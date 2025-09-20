Tânăr de 29 de ani mort într-un accident teribil: mașina pe care o conduce a lovit un copac, apoi a fost proiectată într-un gard

Un tânăr de 29 de ani din Tecuci și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a fost proiectată într-un gard, iar impactul i-a fost fatal.

Poliția din Tecuci a fost sesizată, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că pe strada Ana Ipătescu a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, iar din primele verificări, au stabilit că „un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Tecuci, care se deplasa pe strada Ana Ipătescu, dinspre satul Furceni către centrul municipiului, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, a intrat în coliziune cu un copac aflat pe partea dreaptă a sensului de mers și a fost ulterior proiectat în gardul unui imobil”.

Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul șoferului de 29 de ani.

Cadavrul acestuia a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru „săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul”.