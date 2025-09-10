search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Suspiciunile anchetatorilor în cazul profesoarei și al copilului său găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Pentru ce era inculpată femeia

0
0
Publicat:

Autoritățile din Mehedinți au declanșat o anchetă amplă după ce o profesoară în vârstă de 57 de ani și copilul ei de 7 ani au fost găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit primelor ipoteze, femeia și-ar fi ucis copilul, apoi s-ar fi spânzurat.

O profesoară și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament FOTO: Actual Mehedinți
O profesoară și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament FOTO: Actual Mehedinți

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a precizat că femeia a murit prin spânzurare. „În ceea ce îl privește pe minorul de 7 ani, găsit, de asemenea, decedat, se va stabili cauza decesului în urma necropsiei. Pe trupul băiețelului nu au fost observate urme de violență”, a declarat sursa citată, conform Actual Mehedinți.

Cazul a fost sesizat de sora profesoarei, care nu a mai putut lua legătura cu aceasta de cel puțin două zile. Îngrijorată, a mers la apartament, însă nu i s-a răspuns la sonerie. Polițiștii și pompierii au intervenit, iar ușa locuinței a fost spartă, fiind găsite cele două cadavre.

Colegi și foști elevi șocați de tragedie

Femeia era profesoară de logică la Liceul „Traian Lalescu” din Orșova și lucra, în paralel, și la Penitenciarul Vânjuleț. O fostă elevă a descris-o ca fiind „o persoană foarte puternică”, însă, în ultima perioadă, „se schimbase și devenise ciudată”, intrând în depresie după divorțul de tatăl copilului, cu care se judeca pentru custodia micuțului.

Luni, copilul ar fi trebuit să înceapă clasa pregătitoare, însă nu a ajuns la școală. Nici profesoara nu s-a prezentat la cursuri, lăsând colegii șocați. „Le-am spus polițiștilor că săptămâna trecută doamna profesor a venit la școală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme și nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este șocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este șocat”, a declarat directorul liceului, Ghiță Dorin Oprescu, potrivit sursei citate.

Litigii și antecedente

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți, a explicat că, din 2020, la instanțele din județ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinții copilului au figurat ca parte, atât civile, cât și penale. „La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracțiuni pe care le-ar fi săvârșit tatăl minorului: pornografie infantilă, amenințare, hărțuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declarații și fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluții de clasare”, a spus magistratul.

Vicepreședintele Tribunalului a precizat că și tatăl copilului a depus plângere împotriva femeii pentru nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului, iar aceasta a fost sancționată cu avertisment. „Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să aibă loc soluționarea altei cauze penale în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, a mai adăugat judecătorul.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. În cimitirele din tot mai multe orașe, acestea nu mai sunt acceptate
gandul.ro
image
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
mediafax.ro
image
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Sute de elevi încep școala online. Decizia luată în urma unui focar de Hepatită A
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!