search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv De ce conflictul din Orientul Mijlociu nu reprezintă niciun gram de risc pentru România: explicațiile ministrului Apărării la Interviurile Adevărul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat la Interviurile Adevărul situația conflictului din Orientul Mijlociu, cum poate fi afectată România în acest context, precum și deciziile care au fost luate pentru repatrierea românilor blocați acolo. 

„Trebuie să fim atenți peste tot”

„Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”, subliniază ministrul Apărării, Radu Miruță, indicând însă că „nu există niciun gram de risc” pentru România în privința conflictului din Orientul Mijlociu. 

Sunt consecințe indirecte economice. Orice război care începe, oriunde pe glob, e ca funcția derivată. Produce niște consecințe care se diluează în funcție de distanță. Astfel de lucruri sunt. Cât de profund vor ajunge, e condiționat de cât de mult va dura acest conflict. Dacă conflictul va dura mai mult de două săptămâni, probabil că vom avea niște consecințe mai mari”, explică ministrul, indicând în special prețul petrolului. 

„Este o situație volatilă, se poate întâmpla orice”

Pentru aducerea în țară a cetățenilor blocați în țările în care spațiul aerian a fost închis, sprijinul cu aeronave nu este eficient, spune ministrul Apărării, pentru că au între 20 și 50 de locuri, față de aeronavele civile care au peste 200 de locuri. Pentru repatrierea cetățenilor din Dubai, acolo unde sunt cei mai mulți cetățeni români, varianta ar fi prin Oman, unde spațiul aerian este încă deschis. 

Cetățenii români aflați acolo nu sunt în pericol, însă situația poate degenera, explică ministrul:

„Este o situație volatilă, se poate întâmpla orice, atâta timp cât lângă este un stat precum  Iranul, care este în flăcări și care pare că a dat foc relațiilor cu toți vecinii. Nu e doar situația între Iran și Israel și Statele Unite, ci este și între Iran și țările care ar fi putut poate la un moment dat să fie mai prietene. Bombardând de jur împrejur țările, ți-ai cam tăiat conexiunile și cu vecinii de la care mai puteai spera ceva”. 

Cettățenii români aflați acolo sunt sfătuiți să asculte sfatul autorităților locale. 

Dezinformarea, folosită ca instrument de război

„În momentele astea de război se încearcă și tot felul de informații care să atragă o altă țară în conflict, se încearcă dezinformare, face parte din instrumentul de război. Deocamdată urmărim foarte atent ce se întâmplă și ne-am crescut gradul de vigilență și prudență, NATO nu este implicat”, mai explică ministrul. 

O dovadă că Iranul nu vrea să implice țările membre NATO este indicată de ocolirea Turciei, indică Miruță. 

Ce s-ar întâmpla în cazul este trimisă o dronă în România? 

Ministrul a explicat că, în cazul unui atac pe teritoriul României, ar fi vorba despre o rachetă balistică, de care însă țara noastră este protejată, având scutul de la Deveselu: 

Între Iran și România sunt vreo 2.500 de kilometri. Pe distanța asta, atacul nu este cu drone, ci este cu rachete balistice. Rachetele balistice au un zid aici de nepenetrat, care este scutul de la Deveselu. Deci ideea că ar exista un astfel de potențial atac nu are nici o susținere în realitate, nu este niciun indicator care să confirme asta, strict pur ipotetic dacă vreți să aducem asta în discuție, de dragul conversației, este scutul de la Deveselu”.

Pe această distanță mai există însă multe alte filtre, indică ministrul. 

Alertă Bravo la Deselu

Ridicarea alertei la nivel Bravo, la Deveselu, este o măsură de precauție, explică ministrul, arătând ce reprezintă toate nivelurile de alertă și ce măsuri sunt luate. 

„Atunci când se întâmplă un atac al unei țări, pe proceduri militare se iau niște măsuri, chiar dacă nu există niciun risc. Măsurile luate pe teritoriul României și pe teritoriul țărilor membre NATO au fost de ridicare a vigilenței.

Există niște standarde: Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo înseamnă că te uiți mai des la monitor dacă vrei, că verifici mașinile care intră și care ies în baza militară un pic mai atent. Că analizez mai mulți parametri, mai amănunțit. Asta înseamnă nivelul Bravo. În România, pentru bazele, dacă vreți, pe standardele non-NATO, este culoarea galbenă. S-a trecut de la verde la galben. Asta nu înseamnă că este un pericol iminent. Asta înseamnă că în jurul țărilor membre NATO a apărut un eveniment și în baza faptului că a apărut acest eveniment analizăm mai amănunțit care este evoluția situației de acolo. Asta înseamnă Bravo. Charlie ar însemna că este un pericol cu risc foarte mare de a se întâmpla”.

Cel mai înalt nivel de alertă este Delta, care înseamnă pericol iminent și izbucnire. 

Cum poate România să doboare dronele 

Spre deosebire de anul trecut, în România este acum legislație clară care permite doborârea dronelor care invadează spațiul aerian al țării, subliniază ministrul. Ministrul Apărării este sunat în cazul indicației de a trage într-un avion cu pasageri. Pentru drone procedura îl indică pe șeful Statului major al Apărării. 

„Cele mai multe drone care vin în zona nord a județului Tulcea vin cu scopul de a ataca porturile ucrainene de la Dunăre. Având în vedere că între noi și ucraineni, între noi și ținta acestor drone sunt 200-300 de metri, cât e lățimea Dunării în zona respectivă, noi ne luăm foarte des măsuri de precauție. Vedem că vin un roi de 12 drone. E foarte greu să spui că se va opri cu 200 de metri înainte sau vor trece 200 de metri și granița cu România. De cele mai multe ori s-au oprit la porturile ucrainene de la Dunăre. Dar văzându-le, sunt situații în care ridicăm avioanele de vânătoare, tocmai pentru a fi precauți în caz că nu se opresc”, mai explică Miruță. 

Citește și: Radu Miruță: Mâncarea de la Parlament a devenit mai scumpă decât la restaurant. „N-am prins niciodată ciorba la 3,23 lei”

Ce se întâmplă în cazul unui atac al unei baze NATO

Procedura în cazul atacului asupra unei baze NATO presupune o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în care, cu unanimitate, țările decid să răspundă militar proporțional atacului respectiv, explică ministrul. 

Pentru NATO ar fi o situație care nu s-a probat până acum, de plăcută să nu fie în cazul în care să știe că urmează să se întâmple asta. Sunt o serie de măsuri care se iau înainte de a se întâmpla”, indică acesta. 

Despre situația buncărelor din România, ministrul admite că este nevoie de mai multă claritate în cazul acestora, însă ele sunt în gestiunea Armatei Române, ci sunt în administrarea autorităților locale, a primărilor, a consiliilor județene.

Numirile așteptate la SRI și SIE

În lipsa propunerilor pentru șefia SRI și SIE, ministrul punctează că „președintele propune, Parlamentul votează. Sunt cele două entități care interacționează pentru astfel de numiri. Nu este doar președintele care spune că vrea să fie X șef la SRI sau la SIE. Trebuie o interacțiune între președinte și Parlament care din cunoscutele mele se întâmplă”.

El indică că numirile sunt necesare pentru că este normal să existe și un control civil acolo, însă „sunt oameni care coordonează profesionist ce se întâmplă și la SRI și la SIE”, potrivit ministrului. 

Radu Miruță FOTO Interviurile Adevărul
Radu Miruță FOTO Interviurile Adevărul

Cazul Automecanica. Penalizări de 80 de milioane de euro

Întrebat cu privire la cazul Automecanica, despre care s-a scris în presă că este deținută de oameni de afaceri cu legături în Federația Rusă, ministrul a explicat că firma are aviz dinainte de instalarea actualului cabinet guvernamental. În condițiile în care firma nu a respectat contractul, întârziind livrarea produselor și fabricând în afara țării, a fost penalizată cu 80 de milioane de euro. 

„S-a emis factura, s-a plătit firma respectivă pentru neîndeplinirea acestor obligații, a plătit, vă repet, 80 de milioane de euro, ceea ce pentru orice companie din lumea asta, doar penalități să dai suma asta de bani, nu ne face plăcere să le impunem, dar vă spun că pentru mine nu există uitatul așa mai cu simpatie pe o firmă sau alta. Astea sunt condițiile contractuale a Armatei Române. Cu astea defilăm și pe astea le impunem”, explică ministrul. 

Retragerea licenței nu o poate face Ministerul Apărării, mai spune Radu Miruță, indicând către Ministerul Economiei.  

Planul României privind programul SAFE

Obiectivele privind programul SAFE, unde România va beneficia de 16,68 de miliarde de euro, sunt în grafic spune ministrul:

„Tot planul în jurul acestui SAFE a fost 1. Să producem în România, 2. Să obținem o finanțare mai ieftină decât am fi avut în România posibilitatea, 3. Să obținem pentru Armata Română aceste produse mai repede. Toate aceste 3 obiective sunt în grafic”. 

Citește și: Radu Miruță prezintă dovada că și-a plătit impozitul la casă: „Doamne, cum le mai trece unora prin cap să mintă despre mine”

Ministrul punctează totodată că este nevoie ca populația să conștientizeze necesitatea înzestrării armatei, pregătirii militare sau a informării pentru combaterea dezinformării. 

„Astăzi nu mai avem doar atacuri cu rachete balistice, cu submarine, cu avioane, avem atacuri informatice, avem atacuri pe zona de dezinformare. Cea mai bună armă a democrației pentru dezinformare este creșterea gradului de spirit critic, de conștientizare, de verificare cu propria judecată, unde educația școlară a ultimilor ani nu a fost preocupată neapărat de asta, nu doar în România, ci și în alte țări.

Da, trebuie să sporim capacitatea populației României de a se pregăti pe fiecare dintre aceste componente. A învăța la școală că e bine să faci o verificare din mai multe surse pentru câte o știre, a anulat ideea asta că știu eu asta doar pentru că mi-a apărut pe telefon că așa este, a conștientizat că este util să ai un nivel de pregătire al rezerviștilor și armată voluntară. Sunt lucruri pe care noi încercăm să le explicăm oamenilor de ce este bine ca ei, din propria convingere, să consideră să facă asta. Nu forțat și nu vor fi forțați”, mai afirmă Radu Miruță. 

Știrea inițială 

Printre subiectele abordate se numără și ridicarea nivelului de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO” de către Armata SUA, ca răspuns la tensiunile dintre Statele Unite/Israel și Iran.

Nivelul „BRAVO” indică o amenințare crescută, dar previzibilă, cu măsuri suplimentare de securitate, precum controale mai stricte și suplimentarea gărzilor. Autoritățile române au transmis că România nu este vizată direct, dar situația este monitorizată permanent.

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
antena3.ro
image
Elevii plecaţi la "schi" în Orientul Mijlociu vor să intre online la ore. Se vor alege cu absenţe
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
De ce Luna devine roșie în timpul eclipselor totale de Lună: Fenomenul spectaculos are loc în această noapte
playtech.ro
image
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu: „Singura care vorbește română sunt eu”
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria