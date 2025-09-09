Percheziții DNA la ELCEN. Directorul general și cel comercial, vizați într-un dosar de mită | Surse

Procurorii DNA au descins marți la sediul ELCEN și în alte șapte locații, într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt implicați șapte suspecți.

Surse apropiate anchetei susțin că procurorii investighează posibile fapte de corupție la nivelul conducerii companiei. Printre suspecți se află și directorul general al companiei, Claudiu Crețu, precum și directorul comercial.

Claudiu Crețu a fost susținut de PNL pentru această funcție și a fost numit în mandatul de ministru al Energiei al lui Sebastian Burduja.

Cine controlează ELCEN

Ministerul Energiei este acționar majoritar la ELCEN, cu o deținere de 97,51% din acțiuni. Restul de 2,49% aparțin companiei SNGN Romgaz.

Parcursul lui Claudiu Crețu

Înainte de a conduce ELCEN, Claudiu Crețu a ocupat mai multe funcții importante în domeniul energetic și administrativ. El a fost director general la Compania Municipală Termoenergetica București, administrator special la ELCEN, director adjunct la RADET, consilier la Ministerul Finanțelor și ofițer în cadrul Ministerului de Interne.