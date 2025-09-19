Statul român, despăgubit de una dintre cele mai mari companii de asigurări din Olanda. Suma primită pentru tezaurul furat

Statul român a fost despăgubit pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda, de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze.

Suma de 5,7 milioane de euro, achitată integral de compania olandeză, a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României, transmite Digi24.

Anunțul vine în contextul în care autoritățile române au decis să nu mai aștepte încheierea anchetei penale și să fie despăgubite pentru cele patru obiecte de patrimoniu sustrase.

Dacă acestea vor fi recuperate în perioada următoare, ele vor fi predate imediat Muzeului Național de Istorie a României, unde specialiștii vor face o evaluare completă.

De asemenea, dacă se va constata că este nevoie de restaurare, costurile vor fi deduse din despăgubirea deja achitată de 5,7 milioane de euro.

În acest moment, România a fost despăgubită la valoarea asigurată, însă procedura este una independentă de ancheta penală. Cercetările continuă pentru tragerea la răspundere a vinovaților de furtul tezaurului.

Potrivit anchetatorilor, principalii suspecți se află în continuare în spatele gratiilor.

Furtul tezaurului dacic a avut loc în luna ianuarie, atunci când, folosind explozibil, hoții au pătruns în Muzeul Drents și au spart vitrinele pentru a sustrage coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări din aur.

Piesele, de o valoare arheologică inestimabilă, fuseseră împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României pentru expoziție, iar directorul instituției a fost demis după incident, în urma deciziei de a trimite aceste artefacte valoroase în Olanda.