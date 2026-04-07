Starea lui Mircea Lucescu se înrăutățește. Antrenorul a suferit mai multe atacuri cerebrale, iar procedura de montare a unui sistem ECMO nu mai este posibilă

Starea lui Mircea Lucescu rămâne una critică, iar după ce a fost supus unei investigații Computer-tomograf complexe au fost evidențiate multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar, anunță Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).

„Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, anunță spitalul.

Medicii luau în calcul luni montarea unui sistem ECMO, un dispozitiv care poate susține funcțiile inimii și ale plămânilor în situații critice.

Decizia privind această intervenție urmează să fie discutată împreună cu familia pacientului. Procedura de ablație nu poate fi efectuată în acest moment din cauza problemelor cardiace severe, iar varianta unui eventual transplant de inimă ar fi extrem de dificilă.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, starea fostului selecționer rămâne gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat. Următoarele ore sunt considerate decisive pentru evoluția stării lui Lucescu.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal.