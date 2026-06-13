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Zelenski a promulgat legea prin care rusa își pierde statutul de limbă protejată în Ucraina

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat vineri, 12 iunie, o lege care revocă limbii ruse statutul de limbă protejată în Ucraina. Potrivit sondajelor, utilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invaziei Ucrainei.

Ttilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invaziei Ucrainei
Volodimir Zelenski/FOTO: EPA-EFE

„Președintele Ucrainei a promulgat legea (...) O decizie importantă pentru a proteja spațiul lingvistic ucrainean şi a ne îndeplini obligațiile europene”, a scris pe Facebook președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk, scrie Agerpres.

„Limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumente de protecție concepute pentru a sprijini limbile popoarelor indigene şi ale comunităților naționale”, a afirmat el, invocând „justiția şi securitatea lingvistică pentru Ucraina”.

Legea elimină statutul special de care beneficia limba rusă în Ucraina și permite restrângerea utilizării acesteia în educație și în serviciile publice. Înainte de război, aproximativ o treime dintre ucraineni aveau rusa ca limbă principală, în special în estul și sudul țării.

Sondajele arată că utilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invadării Ucrainei în 2022, dar situația lingvistică este complicată de faptul că Rusia ocupă 19% din teritoriu.

Tensiunile legate de statutul limbii ruse au fost unul dintre motivele invocate de rebeliunea separatistă susținută de Moscova din estul Ucrainei în 2014.

Anul trecut, Estonia anunțam la rândul său, că limba rusă va fi eliminată treptat ca limbă de predare până în anul 2030, scrie Euronews.

Până în 2030, rusa nu va mai fi folosită ca limbă de predare, ci va fi considerată doar o limbă străină. Mulți vorbitori nativi de rusă din Estonia susțin reforma, considerând că aceasta le oferă copiilor oportunități mai bune în sistemul educațional și pe piața muncii.

În statele baltice, un număr semnificativ de oameni au rusa ca limbă maternă, în special în Letonia (38%) și Estonia (28%). În capitala estoniană, Tallinn, aproape fiecare al doilea copil crește vorbind limba rusă. În nord-estul țării, rusa este și mai răspândită.

Narva, al treilea cel mai mare oraș al Estoniei, este situat chiar la granița cu Rusia. Peste 90% din populația orașului vorbește limba rusă.

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