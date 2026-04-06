Starea lui Mircea Lucescu se complică: medicii iau în calcul o posibilă montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă

Mircea Lucescu rămâne internat și sub observație medicală, iar specialiștii analizează opțiunea unei intervenții invazive pentru a-i stabiliza starea cardiacă.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) au transmis luni, 6 aprilie, noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Potrivit reprezentanților SUUB, în cursul zilei de luni a avut loc o întrunire a echipelor medicale care îl îngrijesc pe fostul selecționer (Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă, Hematologie), la care a participat și un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei, precum și apropiați ai pacientului.

„Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, a declarat sursa citată.

Spitalul a subliniat că, deocamdată, nu se va face nicio intervenție, urmând ca evoluția pacientului să fie monitorizată atent și deciziile terapeutice să fie luate în funcție de starea sa din zilele următoare.

Mircea Lucrescu a fost internat de urgență pe 29 martie după ce a făcut un episod de rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.