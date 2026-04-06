Ce este ECMO, sistemul pe care vor să i-l implanteze lui Mircea Lucescu. Rata mortalității este de 50%

O decizie importantă ar urma să fie luată marți în cazul lui Mircea Lucescu (80 de ani), intubat la ATI-ul de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) cu probleme cardiace.

„În cursul zilei de mâine (n.r. marți) starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, a comunicat astăzi SUUB.

La discuții a participat și un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei, precum și membrii familiei lui Mircea Lucescu. Este vorba despre doctorul cardiolog Marius Andronache.

Ce este ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), în traducere „Oxigenare prin membrană extracorporală”)? Este o metodă medicală avansată de susținere a vieții, utilizată în situații critice, atunci când plămânii sau inima nu mai pot funcționa corespunzător.

ECMO, acronim pentru Oxigenare extracorporală cu membrană, este o procedură de circulație extracorporală utilizată pentru a sprijini pacienții cu insuficiență cardiacă sau respiratorie.

ECMO permite ca inima și plămânii să fie preluate temporar de un aparat extern și permite pacientului să primească tratament medical. În acest timp, organul afectat are timp să se refacă

Cum funcționează

Oxigenarea extracorporală cu membrană utilizează un aparat inimă-plămân similar cu cel utilizat pentru circulația extracorporală. Circuitul, prin intermediul unui tub și al unei pompe, extrage sânge de la pacient și îl livrează plămânului artificial. Aici, sângele trece printr-un proces de oxigenare cu eliminarea dioxidului de carbon, înainte de a fi recirculat în tot corpul.

Prelevarea de sânge are loc întotdeauna din circulația venoasă, în timp ce reintroducerea sângelui oxigenat poate avea loc fie prin circulația venoasă (ECMO veno-venos), fie prin circulația arterială (ECMO veno-arterial).

Se folosește când riscul de deces ajunge la 80%

ECMO este o procedură invazivă și, prin urmare, nu lipsită de riscuri, având în vedere importanța crucială a organelor implicate.

Potrivit statisticilor, ECMO este o tehnică extrem de invazivă, asociată cu o rată a mortalității extrem de ridicată, de 50%.

Prin urmare, este luată în considerare după eșecul terapiilor maxime convenționale administrate timp de cel puțin 6 ore la pacienții cu un risc de deces mai mare de 50%, cu indicații ideale atunci când acest risc depășește 80%.

Contraindicații pentru ECMO

Nu există contraindicații absolute pentru utilizarea ECMO. Complicațiile conexe includ speranța de viață scurtă rezultată din boli cronice avansate, precum cancer sau hemoragie cerebrală.

Cea mai frecventă complicație a procedurii este hemoragia arterială în ECMO-VA. Acestea sunt urmate de hemoliză și trombocitopenie legate de viteza pompei, rezultând leziuni mecanice, probleme trombotice și tromboembolice, sepsis și embolii gazoase.

ECMO-VA prezintă un risc foarte ridicat de ischemie a membrelor inferioare.