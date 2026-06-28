Video Stadiul lucrărilor pe A0 Nord, lotul Afumați - Pantelimon. CNAIR cere constructorului chinez să mobilizeze mai mulți muncitori

Lucrările la lotul 3 Afumați - Pantelimon al Autostrăzii A0 Nord au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 90%, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Pe cei 8,5 km ai șantierului, constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) este mobilizat cu 160 de muncitori și 100 de utilaje — un nivel pe care îl monitorizăm îndeaproape și pe care îl considerăm insuficient pentru respectarea termenelor”, transmite directorul CNAIR într-o postare pe Facebook.

Cristian Pistol precizează că la pasajul de pe DN3, cu o lungime de 110 metri, stadiul fizic este de aproximativ 60%, unde se execută lucrări de cofrare și armare a rampelor, armare a plăcii de suprabetonare și terasamente.

Pasajul peste DN2, cu o lungime de 336 de metri, este realizat în proporție de 99,3%, fiind în desfășurare montarea sistemelor ITS și de iluminat, precum și așternerea stratului de uzură.

„Pe circa 6,5 km din cei 8,5 km ai acestui lot s-a așternut stratul de bază și de binder, iar stratul de uzură a fost așternut pe o lungime de 3,5 km.

Pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe șantier. CNAIR urmărește permanent evoluția lucrărilor și solicită respectarea graficului asumat”, adaugă directorul CNAIR.

Potrivit acestuia, lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord are un rol strategic, deoarece va prelua traficul de pe lotul 4 Pantelimon - Glina, va realiza conexiunea cu lotul 2 Corbeanca - Afumați, aflat în circulație de doi ani, și va asigura legătura dintre autostrăzile A3 (București - Ploiești), A2 (București - Constanța) și DN2, pe semi-inelul nordic al Capitalei.

Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Potrivit 130km.ro, segmentul nordic al Autostrăzii A0 este împărțit în patru loturi.