Doi soți britanici, care făceau turul lumii pe motocicletă, condamnați în Iran la 10 ani de închisoare pentru presupuse fapte de spionaj

Un cuplu britanic, Lindsay şi Craig Foreman, încarcerat în Iran din ianuarie 2025, a fost condamnat la zece ani de închisoare cu privire la spionaj, a anunţat joi familia sa, care denunţă un proces expeditiv, relatează AFP.

Lindsay şi Craig Foreman, amândoi în vârstă de 52 de ani, făceau un tur al lumii pe motocicletă atunci când au fost arestaţi în centrul Iranului.

Ei au negat mereu acuzaţiile de spionaj ale Tehenaului.

”Părinţii mei au fost condamnaţi la zece ani de închisoare în urma unui proces care n-a durat decât trei ore şi în care nu au fost autorizaţi să-şi prezinte apărarea”, a anunţat într-un comunicat fiul lor, Joe Bennett.

Rudele lor sunt ”profund îngrijorate”, a subliniat el.

Ministrul britanic de Externe Yvette Cooper a denunţat joi această condamnare drept ”întru totul revoltătoare şi total nejustificabilă”.

”Urmărim acest dosar neîncetat pe lângă Gvernul iranian, până când Craig şi Lindsay Foreman vor fi aduşi sănătoşi şi teferi înapoi în Regatul Unit şi reuniţi cu familia lor”, anunţă într-un comunicat Yvette Cooper.