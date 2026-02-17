Bulgaria, condamnată de CEDO pentru legea care permite spionajul în ONG-uri și companii

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți că Bulgaria încalcă dreptul la viață privată printr-o lege care autorizează serviciile de informații să infiltreze companii, organizații neguvernamentale și agenții guvernamentale, informează AFP.

Potrivit judecătorilor de la Strasbourg, reglementările privind „agenții sub acoperire” nu oferă protecții suficiente împotriva acțiunilor arbitrare și a abuzului de putere, așa cum cere Convenția Europeană a Drepturilor Omului, potrivit AFP.

Legea vizată, intrată în vigoare în 2008, permitea agenției naționale de contraspionaj să plaseze informatori în cadrul unor structuri, cu acordul directorilor acestora, în cazuri de „nevoie operațională dovedită”.

În 2018, legislația a fost modificată pentru a permite infiltrarea fără consimțământul conducerii, fără limită de timp și fără ca organizațiile vizate să fie informate. Cererile de a afla dacă au fost infiltrate pot fi respinse invocând secretul de stat.

CEDO, sesizată de un ONG de mediu, a apreciat că simpla existență a acestei legi constituie o încălcare a dreptului la viață privată al organizațiilor, chiar dacă nu există dovezi că acestea au fost infiltrate.

Curtea nu a impus sancțiuni financiare, motivând că ONG-ul reclamant nu a demonstrat că a suferit vreun prejudiciu concret.