Bucharest International Air Show (BIAS) 2026 este în desfășurare sâmbătă, 29 august, la Aeroportul Băneasa, unde peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate oferă publicului demonstrații aeriene și expoziții la sol. Evenimentul a început la ora 9:00 și se va încheia la ora 21:00, cu un spectacol de artificii.

BIAS 2026 a avut „un start excepțional”, precizează organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului

„Cerul Bucureștiului a fost cucerit de spectacol, adrenalină și acrobații spectaculoase!Și dacă ai crezut că asta a fost tot... show-ul continuă!”, transmite Bucharest International Air Show.

Ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat.





1/7 BIAS FB 6 BIAS jpg Foto: FB Bucharest International Air Show

BIAS 2026 a avut „un start excepțional”, precizează organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului

„Cerul Bucureștiului a fost cucerit de spectacol, adrenalină și acrobații spectaculoase!Și dacă ai crezut că asta a fost tot... show-ul continuă!”, transmite Bucharest International Air Show.

Ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat.

„Prin această ediţie, BIAS aduce un omagiu celui care a demonstrat că visul zborului poate deveni realitate şi reafirmă, în faţa unei audienţe internaţionale, contribuţia României la istoria şi dezvoltarea aviaţiei mondiale”, se arată într-un comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Printre atracțiile principale se numără două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume. Frecce Tricolori, echipa oficială a Forțelor Aeriene Italiene, revine la BIAS după 14 ani și este programată să evolueze la ora 18:30 cu nouă aeronave MB-339. Turkish Stars, formația de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce, revine la București după opt ani și își prezintă programul la ora 15:00.

Demonstrațiile Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze, inclusiv Rafale Solo Display, precum și evoluții ale piloților din Spania, Germania și Slovenia completează spectaculosul tablou.

Forțele Aeriene Române participă cu aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și elicoptere IAR-330 Puma, într-un program care pune în valoare capabilitățile aviației militare românești. În paralel, vizitatorii pot vedea la sol avioane, elicoptere, sisteme radar, echipamente militare și simulatoare de zbor.

Aeroclubul României este prezent cu Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings, dar și cu demonstrații de parașutism și acrobație aeriană. În program figurează și celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial și european.

„BIAS 2026 continuă tradiţia unui eveniment care a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai importante spectacole aeriene din regiune, atrăgând participanţi de prestigiu din aviaţia militară şi civilă, precum şi un public numeros din România şi din străinătate”, au precizat organizatorii.

Pe lângă demonstrațiile aeriene, vizitatorii au acces la expoziții dedicate aviației, întâlniri cu piloți, activități pentru copii și zone de divertisment organizate în hangarele ROMAERO și în perimetrul aeroportului. Accesul la eveniment este gratuit