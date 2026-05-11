Soția lui Zelenski vine la București. Program comun cu Mirabela Grădinaru - SURSE

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski va veni la București pentru a participa la summitul B9, organizat în comun de România și Polonia. Alături de Zelesnki se va afla și soția sa, care va avea un program comun alături de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, susțin surse politice pentru Adevărul.

Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit recent la un summit privind educația digitală a copiilor organizat la Washington de Melania Trump.

Summitul B9+ de la București se anunță decisiv pentru viitorul securității flancului estic al NATO și pentru sprijinul internațional acordat Ucrainei.

Președintele american Donald Trump nu va participa la summitul care va avea loc pe 13 mai la București, însă o prezență americană semnificativă este posibilă, au precizat surse din cadrul Administrației Prezidențiale pentru „Adevărul”.