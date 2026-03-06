search
Vineri, 6 Martie 2026
Zelenski a vorbit despre relația cu soția și copiii săi: „Îi văd foarte rar. Este periculos să fim împreună"

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că își vede rar soția, Olena Zelenska, și copiii, din cauza pericolelor constante generate de războiul din Ucraina. Liderul de la Kiev a vorbit într-un podcast al publicației The Independent despre viața sa sub amenințarea atacurilor ruse și despre dificultatea de a petrece timp cu familia sa.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și soția Olena Zelenska. FOTO: AFP
În podcastul „World of Trouble”, realizat de The Independent, liderul ucrainean a recunoscut că viața sa s-a schimbat radical de la începutul invaziei ruse și că timpul petrecut alături de familie este extrem de limitat.

Zelenski a spus că își vede rar soția, Olena Zelenska, și copiii, din motive de securitate. Familia sa locuiește într-o locație secretă, iar deplasările sale sunt atent monitorizate din cauza amenințărilor constante. Potrivit președintelui, serviciile de informații ruse ar fi fost implicate în cel puțin 11 comploturi de asasinat împotriva sa.

Liderul de la Kiev a vorbit și despre impactul războiului asupra copiilor din Ucraina, inclusiv asupra propriilor copii. Fiul său, Kirilo, care a împlinit recent 13 ani, și-a petrecut aproape întreaga copilărie într-o țară aflată în război, după invazia lansată de Rusia în 2022 de către Vladimir Putin.

„Copiii noștri merg la școală, apoi trebuie să fugă foarte repede la adăposturi. Rachetele nu aleg unde să lovească. Ele aduc doar distrugere. De aceea, toți copiii noștri sunt în pericol”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a refuzat, la începutul invaziei, ofertele Statelor Unite de a părăsi țara și de a se refugia în străinătate, alegând să rămână la Kiev. Decizia l-a transformat într-un simbol al rezistenței ucrainene în fața agresiunii ruse.

Zelenski a devenit președinte în 2019, după ce anterior fusese actor și comediant. El a devenit cunoscut pentru rolul principal din serialul Servant of the People, în care interpreta un profesor de istorie care ajunge accidental președinte după un discurs viral împotriva corupției. Ulterior, numele serialului a devenit și denumirea partidului său politic.

Ultimii ani de război l-au marcat profund, a recunoscut liderul ucrainean, spunând că responsabilitatea conducerii unei țări aflate sub lege marțială este extrem de grea.

În aceste condiții, Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou pentru funcția de președinte atunci când vor putea fi organizate alegeri. În prezent, scrutinul nu poate avea loc din cauza legii marțiale.

„Nu sunt sigur că o voi face”, a spus el. „În primul rând, pentru că nu poți fi președintele pe care toată lumea îl iubește. Înțeleg asta.”

Liderul ucrainean a adăugat că, de această dată, decizia privind o eventuală candidatură va depinde în mare măsură și de familia sa. Întrebat ce părere au apropiații despre o nouă candidatură, Zelenski a spus că răspunsul lor este clar: „Ei spun «nu»”.

