Emmanuel Macron vine în România în luna mai. Ce lideri sunt așteptați să se reunească la Summitul B9 de la București SURSE

Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Emmanuel Macron vine în România în luna mai. Ce lideri sunt așteptați să se reunească la Summitul B9 de la București

Summitul B9 de la București urmează să reunească lideri ai statelor de pe flancul estic al NATO – Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. Deși președintele Franței nu a fost anunțat ca invitat, Emmanuel Macron va fi prezent în România luna viitoare.

Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris . FOTO Presidency

Emmanuel Macron vine în România în luna mai, potrivit unor surse „Adevărul”. Nu este clar însă dacă președintele francez va participa la Summitul B9, programat pe 13 mai la București.

Liderul de la Élysée îi intoarce, însă, președintelui României vizita făcută la finalul anului trecut în Franța, când Nicușor Dan, a fost primit la Paris de omologul său francez, în cadrul unei vizite oficiale dedicate consolidării relațiilor bilaterale.

Discuțiile de atunci au vizat cooperarea în domeniul apărării, sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și întărirea democrației europene.

„Întâlnirea a fost extrem de cordială”, a declarat Nicușor Dan după întrevedere.

„Am discutat despre securitate, despre rolul Franței în arhitectura de apărare și despre importanța Mării Negre pentru România. Am abordat și subiectul industriei de apărare, având în vedere investițiile franceze din țara noastră”, a adăugat șeful statului.

Președintele României a menționat și componenta economică a discuțiilor, subliniind interesul investitorilor francezi pentru proiecte strategice. Printre acestea se numără și proiectul hidroenergetic de la Tarnița, pentru care Franța și-a exprimat sprijinul.

Nicușor Dan a vorbit atunci și despre posibilitatea creşterii numărului de trupe franceze din România şi în cât timp s-ar putea produce acest lucru.

”După cum ştiţi, am avut un exerciţiu militar foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania şi cu această ocazie Batalionul Multinaţional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă şi acest exerciţiu - şi am discutat puţin de lucrul ăsta cu mai multe trupe care au venit din mai multe locuri din Europa - a fost foarte util pentru a vedea nişte probleme logistico-birocratice pe care, la nivel european, trebuie să le rezolvăm. Deci am avut deja o creştere a prezenţei militare în România prin asta şi, evident, odată cu toate aceste exerciţii creşte şi interoperabilitatea între forţele armate europene. Putem să transmitem mesajul că, pentru a descuraja, oricând există o forţă europeană puternică care apără România”, a declarat Nicuşor Dan.

La finalul întrevederii, Nicușor Dan a anunțat că Emmanuel Macron a acceptat invitația de a efectua o vizită oficială în România în cursul anului 2026.

România, indecisă în fața noii inițiative nucleare a Franței. Ce ascunde oferta lui Macron

Amintim și că între timp  Emmanuel Macron a venit cu propunerea unei „descurajări avansată” - posibilitatea ca Franța să desfășoare elemente ale arsenalului său nuclear pe teritoriul unor state europene.

Liderul francez a anunțat conceptul în timpul vizitei la baza nucleară Île Longue, prezentând o strategie care permite partenerilor să participe la exerciții, la activități de semnalizare și, în anumite situații, la găzduirea unor componente ale forțelor strategice franceze. Președintele a subliniat însă că decizia de utilizare a armamentului nuclear rămâne exclusiv la Paris și că nu există „garanții” în sensul protecției oferite de SUA.

Nicușor Dan, concluzii după întâlnirea cu președintele Franței. Macron vine în România în 2026

Mai multe state europene - inclusiv Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca-  au acceptat dialogul propus de Franța. România nu se numără printre ele.

Specialiștii atrag atenția că inițiativa nu extinde umbrela nucleară franceză asupra altor țări, ci reprezintă mai degrabă o cooperare simbolică și tehnică: exerciții comune, contribuții convenționale și, eventual, relocarea unor avioane cu capacitate nucleară în situații de criză. Beneficiile sunt în primul rând pentru Franța, care își dispersează capacitățile, și doar secundar pentru statele gazdă.

Inițiativa nu reprezintă însă o garanție de securitate pentru țările participante, explică experții consultați de „Adevărul”. Totuși, în ciuda limitelor evidente ale proiectului, absența României din grupul statelor interesate ar putea avea costuri politice și strategice.  

În contextul în care Europa caută alternative complementare la protecția americană, refuzul României de a se implica transmite un semnal de reticență într-un moment de reașezare strategică pe continent.

Ce state sunt așteptate să se reunescă la Summitul B9

Reuniunea B9 de la București va aduce la aceeași masă statele de pe flancul estic al NATO – Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

Summitul este considerat un moment important pentru coordonarea pozițiilor privind securitatea regională și pentru sprijinul acordat Ucrainei.

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi prezent din nou la București, după vizita de luna trecută, de data aceasta în marja Summitului B9.

Interesant este că și Statele Unite au fost invitate să participe la Summitul B9, iar Casa Albă ar fi răspuns invitației României de a participa la reuniune

SUA ar fi confirmat prezența, însă până la acest moment nu este clar cine va participa. Donald Trump a infirmat venirea sa. Este posibil ca Marco Rubio să vină la București, pentru evenimentul din luna mai, conform surselor Antena 3 CNN.

Propuneri românești pentru reconstrucția Ucrainei

România a propus ca bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii să fie incluse în eforturile internaționale de reconstrucție post-conflict și în arhitectura de garanții de securitate pentru Ucraina. Aceste facilități vor găzdui trupe aliate, însă militarii români nu vor fi desfășurați pe teritoriul ucrainean.

„NATO nu va fi acolo pentru «ăla mare»”. Trump, atacuri acide la adresa aliaților: cum i-a umilit pe Macron și Starmer

Nicușor Dan, prezent la Consiliul pentru Pace

Relațiile dintre România și Statele Unite par să se stabilizeze. La invitația președintelui Donald Trump, șeful statului român, Nicușor Dan, a participat recent, ca observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de liderul american.

În intervenția sa, președintele României a subliniat sprijinul umanitar pe care țara îl poate oferi în procesul de reconstrucție din Gaza și a menționat disponibilitatea de a crește numărul zborurilor pentru evacuarea copiilor bolnavi către spitalele românești. „Puteți conta pe noi”, a transmis acesta.

Nicușor Dan a avut și o întrevedere cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Inițiativa a fost lansată în 2015 de președintele Klaus Iohannis și omologul său polonez Andrzej Duda, în contextul anexării Crimeei și al deteriorării climatului de securitate din regiune.

Formatul B9 nu reprezintă o structură paralelă NATO, ci un mecanism de consultare și coordonare politică între statele estice ale Alianței, menit să armonizeze pozițiile înaintea summiturilor NATO, în special în domenii precum prezența militară aliată, apărarea antiaeriană și mobilitatea militară.

