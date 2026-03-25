Mirabela Grădinaru, alături de primele doamne ale Franței și Ucrainei, într-o fotografie de la summitul din SUA

Administrația Prezidențială a publicat miercuri, 25 martie, o fotografie în care Mirabela Grădinaru apare alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska, la un summit privind educația digitală a copiilor organizat la Washington de Melania Trump.

Din delegația României, aflată în SUA marți și miercuri, au mai făcut parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Summitul, lansat la inițiativa Melaniei Trump, urmărește consolidarea cooperării internaționale pentru bunăstarea copiilor prin educație, tehnologie și inovație.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Consilier de stat: „Agenda zilei a inclus întâlniri importante dedicate cooperării educaționale”

Ana-Maria Geană, consilier de Stat pentru românii de pretutindeni, a transmis pe rețelele de socializare că „agenda zilei a inclus întâlniri importante dedicate cooperării educaționale și schimbului de expertiză.”

„Am discutat cu conducerea American Councils for International Education despre extinderea programelor de schimb educațional, inclusiv despre programul Future Leaders Exchange Program (FLEX). La Georgetown University, echipa Centrului Thrive pentru familii, copii și comunități a împărtășit experiența lor în dezvoltarea programelor pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și platformelor digitale sigure pentru copii”, a transmis consilierul de stat.

Ana-Maria Geană adaugă că ziua s-a încheiat cu o întâlnire între specialiști români din SUA, care lucrează în domeniul adicțiilor, unde s-au discutat posibile colaborări cu România pentru prevenirea și tratarea dependențelor la copii.

„Ziua s-a încheiat cu o masă rotundă cu medici români din Statele Unite, specializați în problematica adicției și domenii conexe: prevenție, terapie, intervenție, urgențe. La această întâlnire au participat specialiști consacrați în centre medicale clinice sau de cercetare de renume, iar discuțiile au vizat posibilele forme de colaborare cu România pentru dezvoltarea de programe și soluții dedicate prevenției și tratamentului adicțiilor la copiii.

Această sesiune a evidențiat importanța parteneriatelor internaționale în domeniul sănătății și al protecției copiilor. Parteneriatele dintre România și Statele Unite în domeniul educației, tehnologiei și sănătății rămân esențiale pentru protejarea și pregătirea noilor generații.”

Prima Doamnă a SUA a deschis summitul cu un discurs în care a pledat pentru dezvoltarea și securizarea viitorului copiilor.

În discursul său, Mirabela Grădinaru și-a exprimat dorința de a colabora cu participanții pentru dezvoltarea unor proiecte concrete și a prezentat doi experți români în domeniul tehnologiei și transformării digitale.

„Consider că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate și un dinamism atât de necesar în acest domeniu.

Printr-o abordare concertată și integrată, aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în mediul online și a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume”, a spus Mirabela Grădinaru.