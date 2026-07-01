Sondaj Eurobarometru 2026 | Schimbare majoră de percepție: 74% dintre români văd Uniunea Europeană ca pe o „oază” în fața crizelor globale

Europenii sunt tot mai preocupați de situația economică și apreciază, în acest context, caracterul pașnic, protector și cooperant al UE și calitatea vieții pe care le-o oferă aceasta.

Rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru, publicat miercuri, evidențiază percepția europenilor asupra UE ca spațiu sigur într-un context geopolitic marcat de incertitudini. 75% dintre europeni, cu opt puncte procentuale mai mult decât în octombrie-noiembrie 2025, consideră că UE este un spațiu al stabilității într-o lume tot mai instabilă. Este al doilea cel mai mare procentaj înregistrat în ultimul deceniu.

Similar cu rezultatele obținute la nivel european, 74 % dintre români consideră Uniunea Europeană drept un spațiu al stabilității, în creștere cu 5 puncte procentuale față de ultimul sondaj.

Cele mai recente evoluții de la nivel global au contribuit la pesimismul europenilor privind viitorul lumii: 58% dintre ei se declară pesimiști, față de 38% care se declară optimiști. Procentul pesimiștilor a crescut cu șase puncte procentuale comparativ cu sondajul din toamna anului 2025. Sentimentul general al cetățenilor oscilează între incertitudine (44%) și speranță (43%), cele două emoții pe care respondenții le-au ales cel mai des pentru a-și descrie starea de spirit.

În contextul unei lumi în continuă schimbare, în care alianțele se redefinesc constant, 74% dintre europeni consideră benefică apartenența la Uniunea Europeană, un nivel record înregistrat prima oară în 2025. Pentru 40% dintre respondenți, contribuția UE la protejarea păcii și la consolidarea securității este principalul avantaj al apartenenței, procentele înregistrate fiind în creștere (+3 puncte procentuale față de primăvara anului 2025). Cooperarea îmbunătățită dintre statele membre este al doilea avantaj pe care l-au ales 34% dintre europeni.

În ceea ce îi privește pe respondenții din România, 73% dintre aceștia consideră că apartenența României la Uniunea Europeană este benefică.

Valoarea înregistrată este cu 6 puncte procentuale mai ridicată comparativ cu sondajul similar efectuat în urmă cu un an. În același timp, doar 23% dintre români consideră că România nu a beneficiat de pe urma apartenenței la UE, în scădere cu 7 puncte procentuale față de sondajul efectuat în 2025.

„În această perioadă de incertitudine la nivel mondial, europenii văd din ce în ce mai mult Uniunea Europeană ca pe un reper de stabilitate. Într-o lume tulbure, această încredere este cel mai mare atu al Europei. Se așteaptă în mod clar de la noi să acționăm decisiv pentru a le oferi cetățenilor noștri securitate, prosperitate și oportunități”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Așteptări ridicate de la UE: către o mai mare independență geopolitică

Cetățenii europeni sunt de părere că, pentru a-și consolida poziția în lume, UE ar trebui să se concentreze pe apărare și securitate (39%) și pe independența energetică (35%). Aceasta din urmă câștigă șase puncte procentuale față de sondajul din toamna anului 2025. Pe locul al treilea, competitivitatea și economia sunt considerate, la rândul lor, domenii prioritare pentru a întări poziția UE la nivel mondial.

În contextul numeroaselor provocări, cetățenii europeni doresc ca Uniunea Europeană să facă mai mult: 68 % dintre respondenți sunt de părere că rolul UE în protejarea cetățenilor împotriva crizelor globale și a riscurilor de securitate ar trebui să devină mai important.

Eurobarometru: cetățenii europeni cer mai multă protecție din partea UE în fața provocărilor globale

O largă majoritate a europenilor (90%) doresc ca statele membre ale UE să fie mai unite în contextul actual și consideră că UE ar trebui să promoveze respectarea dreptului internațional de către toate statele. În plus, 73% dintre respondenți și-au exprimat dorința ca UE să dispună de mai multe mijloace pentru a face față provocărilor globale.

O bună calitate a vieții, dar temeri legate de scăderea nivelului de trai

Eurobarometrul PE din primăvara anului 2026 evaluează percepția europenilor asupra calității vieții din UE. În general, aceasta este văzută într-o lumină pozitivă: 83% dintre respondenți afirmă că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, în timp ce 17% afirmă că nu sunt mulțumiți. Procentul scade însă la 69% în rândul celor care au dificultăți în a-și plăti ocazional facturile și la doar 40% în rândul celor care se confruntă cu astfel de dificultăți aproape tot timpul. Sănătatea fizică și mintală (51%) și situația financiară (49%) sunt considerate principalele componente ale unei bune calități a vieții.

Aproape trei din zece cetățeni (29%) se așteaptă ca nivelul lor de trai să scadă în următorii ani, în timp ce 50 % cred că va rămâne neschimbat, iar 18% se așteaptă ca el să crească. Temerile legate de scăderea nivelului de trai sunt cel mai ridicate în Franța (44%), Portugalia (39%) și Austria și Germania (38% în ambele țări).

Inflația este principala problemă în privința căreia europenii doresc ca PE să acționeze

Opinia potrivit căreia sunt necesare îmbunătățiri pe plan economic este în concordanță cu răspunsurile oferite de europeni la întrebarea privind temele asupra cărora își doresc ca Parlamentul European să se concentreze cu prioritate. Respondenții consideră că PE ar trebui să se ocupe, în primul rând, de inflație, de creșterea prețurilor și de costul vieții (47%, +6 puncte procentuale comparativ cu toamna anului 2025).

Sondaj Eurobarometru. De ce se tem cel mai tare europenii: războaie, coşul zilnic? Cum au răspuns românii

Acest subiect, care ocupa deja primul loc în rândul priorităților enumerate în sondajele anterioare, a devenit și mai important în prezent și depășește cu 12 puncte procentuale preocupările aflate pe următoarele locuri. Urmează, pe locul al doilea, economia și crearea de locuri de muncă (35%, =) și securitatea și apărarea UE (34%, =).

UE și Parlamentul său: o democrație rezilientă

Indicatorii generali care măsoară nivelul de satisfacție față de Uniunea Europeană și de Parlamentul European au rămas stabili în Eurobarometrul PE din primăvara anului 2026, cu o singură excepție notabilă: 59% dintre respondenți afirmă acum că sunt mulțumiți de felul în care funcționează democrația în UE, o creștere cu cinci puncte procentuale față de noiembrie 2025 și un rezultat care egalează recordul din 2022.

Rezultatele complete sunt disponibile pe site-ul Eurobarometru.

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din primăvara anului 2026 a fost realizat de agenția de cercetare Verian în perioada 9 aprilie-4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat față în față, iar în unele state membre (Cipru, Danemarca, Malta, Finlanda și Suedia) au fost realizate și interviuri video suplimentare (CAVI). În total, au fost realizate 26 421 de interviuri. Rezultatele la nivelul UE au fost ponderate în funcție de dimensiunea populației din fiecare țară.