Statul român va impune penalități de întârziere pentru trenurile PESA. 21 de unități noi-nouțe zac în Gara Obor

Nu mai puțin de 21 de rame electrice noi zac de luni de zile imobilizate în Gara Obor din București, fără să transporte niciun călător. Producătorul polonez PESA, contractat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu bani europeni pentru cel mai mare program de achiziție de material rulant din ultimii 20 ani, nu a finalizat centrele de mentenanță prevăzute în contract, blocând astfel punerea trenurilor în circulație. În aceste condiții, statul român se pregătește acum să aplice penalități, a anunțat președintele ARF, Claudiu Mureșan, într-o declarație acordată pentru „Adevărul”.

ARF are în derulare două contracte cu producătorul polonez PESA. Primul, semnat pe 30 ianuarie 2024, prevede livrarea a 62 de rame electrice regionale de scurt parcurs, finanțat prin Fondul European pentru Modernizare cu 470 milioane de euro, valoarea totală ridicându-se la 2,77 miliarde de lei cu TVA.

Al doilea contract, semnat pe 19 decembrie 2023, vizează 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs, finanțat prin PNRR, cu o valoare de 1,6 miliarde de lei fără TVA. Prin actul adițional semnat în mai 2025, contractul a fost extins cu încă 9 unități, finanțate de această dată prin Fondul de Modernizare, ajungând la un total de 29 de rame interregionale.

„21 de rame zac la gard și așteaptă să fie vandalizate"

Problema a fost semnalată duminică de Asociația Pro Infrastructură. Potrivit asociației, 17 rame de scurt parcurs și 4 de lung parcurs sunt imobilizate în Gara Obor, unde stau expuse riscului de a fi vandalizate. Motivul, spun reprezentanții API, este faptul că PESA nu a reușit să asigure halele de mentenanță prevăzute în contract, o condiție obligatorie pentru punerea trenurilor în circulație comercială.

„De câteva luni, o situație demnă de piesele lui Eugen Ionescu se joacă pe tăcute în Gara Obor. În timp ce transportul feroviar plânge după material rulant modern și suferă cu vehicule vechi de 50-70 de ani, 17 rame PESA de scurt parcurs și încă 4 de lung parcurs sunt imobilizate "la gard" și așteaptă să fie vandalizate de "artiști" graffiti. Cum s-a ajuns aici? Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie și hale de mentenanță, așa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreținerea periodică a unităților care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor "la gard" după câțiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro”, arată Pro Infrastructură.

Pe de altă parte, asociația ridică ipoteza că PESA nu poate asigura mentenanța la prețul ofertat, acuzând totodată autoritățile că tergiversează punerea acestora în circulație.

„Se vede că e greu ca PESA să găsească hale la maximum 10 km de București, Iași sau Cluj-Napoca. PESA încearcă de luni de zile să obțină acces la ele dar trenurile sunt tot la Obor unde stau degeaba și... așteaptă. Exista și posibilitatea ca PESA să fi constatat că nu poate face mentenanța la prețul pe care l-a ofertat, așa cum au acuzat și concurenții lor de la Alstom la licitație în faza contestațiilor. Dacă este așa, vom sta mult și bine după recepția și intrarea lor în serviciul public de călători. Bineînțeles, autoritățile române contribuie și ele la piesa absurdă: AFER pune piedici certificării PESA pe partea de mentenanță, iar la CFR Călători nu vedem deloc dorința de a le pune în circulație, fiindcă orice ramă nouă e o bătaie de cap în plus și ar necesita mai puțin personal decât trenurile cu vagoane, ceea ce ar supăra sindicatele”, au explicat specialiștii.

Șeful ARF: „Penalitățile vor fi aplicate cu siguranță"

Contactat de „Adevărul”, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Claudiu Mureșan, a confirmat problemele cu care se confruntă producătorul polonez pentru asigurarea serviciilor de mentenanță.

„În ceea ce privește penalitățile, suntem în etapa în care am prelungit, prin act adițional, contractul pentru rama interregională. Pentru ramele regionale suntem în grafic cu livrările, însă acestea nu pot fi încă introduse în serviciul de transport de călători, deoarece nu sunt finalizate cele patru centre de mentenanță: două la București, unul la Cluj și unul la Iași. Din discuțiile purtate cu PESA, ni s-a transmis că se caută soluții pentru aceste centre. Există dificultăți inclusiv în identificarea unor locații potrivite pentru activitatea specifică. La Iași, situația este mai complicată, neexistând în prezent o soluție clară, motiv pentru care se analizează posibilitatea relocării centrului de mentenanță la Suceava. Până în acest moment nu am primit notificări scrise, discuțiile fiind încă în desfășurare. În schimb, pentru contractele care vizează livrările destinate Iașului și Clujului, penalitățile vor fi aplicate cu siguranță", a declarat Claudiu Mureșan.

Potrivit șefului ARF, statul român și-a respectat integral obligațiile, responsabilitatea pentru blocaj aparținând în întregime furnizorului.

„Din punctul nostru de vedere, situația nu ține de noi. Ne-am făcut datoria. Ca Autoritate pentru Reformă și ca stat român, am plătit avansul asumat și facem tot ce ține de noi pentru a respecta contractul. Așteptăm același lucru și din partea PESA, astfel încât să evităm orice greșeală. Știți foarte bine că, în general, apar probleme cu furnizorii implicați în proiecte mari. Avem dificultăți și cu celălalt furnizor, care nu a respectat termenul de livrare, iar și acolo sunt în desfășurare discuții și negocieri", a subliniat Mureșan.

Nu ar fi pentru prima dată când ARF impune de întârziere pentru livrarea unor. Așa cum „Adevărul” a relatat la începutul acestui an, autoritatea a calculat pentru Alstom penalități de 415 milioane în contractul pentru achiziția a 37 de rame interregionale. Alstom nu a fost de acord să achite aceste sume și a acționat în judecată ARF la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.