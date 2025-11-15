Accident cu 10 persoane implicate pe DN 14, în județul Sibiu: trei victime au fost transportate la spital

Zece persoane au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe DN 14, între Laslea și Dumbrăveni, în județul Sibiu, unde trei autovehicule s-au ciocnit violent. Trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, precum și o autospecială de stingere.

În urma evaluării medicale, trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri și au fost transportați la Centrul de Primiri Urgențe Mediaș.

Potrivit ISU Sibiu, este vorba despre un bărbat de 54 de ani, care a suferit un traumatism facial și a fost preluat de echipajul SMURD; un bărbat de 37 de ani, cu un traumatism la un membru superior; și un tânăr de 25 de ani, care a suferit un traumatism toracic.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Circulația rutieră a fost îngreunată până la eliberarea completă a carosabilului.