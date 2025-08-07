Sicriul lui Ion Iliescu va fi așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai în 2017. Se vor trage 21 de salve la mormânt

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, va fi așezat la cimitirul Ghencea Militar 3, pe un afet de tun.

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3.

Potrivit organizatorilor, nu mai puțin de 128 de militari sunt implicați în partea finală a funeraliilor fostului președinte. 20 din aceștia vor executa 21 de salbe de tun în onoarea fostului șef de stat, 32 fac parte din muzica militară, iar 12 vor fi prezenți la catafalc.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul. Este vorba despre același afet de tun care a fost folosit și la funeraliile Regelui Mihai.

Ulterior, alți opt militari plus comandantul lor vor purta sicriul pe umeri.

Cortegiul cu sicriul fostului președinte al României se va deplasa joi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea 3.

Cimitirul Militar Ghencea 3 este declarat obiectiv militar, iar surse din MApN confirmă că mormântul lui Ion Iliescu va fi păzit de militari după înmormântare, potrivit unor surse din Ministerul Apărării Naționale (MApN), citate de Buletin de București.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

Ion Iliescu avea 95 de ani și a murit marţi, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală.