Cum rămâne Ion Iliescu în memoria românilor. „De atunci a luat-o țara rău”/ „Acum toți îl batjocoresc”

Primul președinte al României de după căderea comunismului este astăzi evaluat conform experiențelor proprii, nivelului de educație, simpatiilor police. „Un om cu bune și cu rele”, spun cei mai mulți români intervievați.

Primul președinte al României, de după 1989, rămâne în memoria celor mai mulți români drept „un om cu bune și cu rele”. Oamenii se uită la televizor, ascultă păreri multiple și trec și prin experiența proprie cele auzite. Cele mai multe răspunsuri trădează inclusiv opiniile politice, nostalgicii după perioada comunistă tinzând să treacă foarte ușor peste „bilele negre” din activitatea președintelui Ion Iliescu.

Am stat de vorbă cu mai mulți cetățeni din Slatina, mulți pensionari, veniți la cumpărături sau să mai schimbe o vorbă cu cunoscuții, în zona celei mai mari piețe agroalimentare din municipiu.

„Cine a fost Ion Iliescu?” a fost întrebarea la care unii au răspuns cu patos, alții cu rezerve. „Ion Iliescu? Cel care a terminat cu comunismul. Cât a fost președinte ne-a acceptat în Uniunea Europeană, în NATO... A făcut greșelile pe care le-a făcut cu Mineriada, atunci, în rest... Mai rău a făcut Roman, că a făcut industria praf. Eu parcă și acum îl văd pe Roman la televizor, când spunea că trebuie să închidem minele, că nu sunt rentabile, și mai bine importăm cărbunele din Polonia, că e și mai bun și mai nu știu ce. Deci fiecare era cu gândirea lui și cu...”, este răspunsul unui pensionar.

Mărturisește că la ultimele alegeri a mers și a anulat votul, pentru că nu i-a crezut suficient de pregătiți să preia funcția nici pe Nicușor Dan și nici pe George Simion. Nivelul în politică a scăzut mult, apreciază pensionarul. Partenerul său de conversație, de asemenea pensionar, leagă direct numele lui Ion Iliescu de perioada comunistă și spune că, deși a încercat să le calce pe urme, primul președinte al României de după 1989 nu a reușit să ajungă la performanța liderilor comuniști care „au făcut istorie”.

„Vedeți dumneavoastră, un Gheorghiu-Dej (n. red. - Gheorghe Gheorghiu-Dej, fost lider comunist al României în perioada 1947-1965, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române), un Tito (n. red. - Iosip Broz Tito, fost președinte al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia), un Ceaușescu (n. red. – Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus Republica Socialistă România timp de 25 ani, în perioada 1965-1989, până la căderea regimului comunist) nu se va mai naște curând. Nicolae Ceaușescu l-a luat pe Hrușciov de gât pentru că i-a dat o palmă lui Gheorghiu Dej, că a dat statuia lui Stalin jos. Eu am dat mâna cu Ceaușescu cum dau cu dumneata acum, la mine-n sat, eu sunt din Dolj, în 1958 am dat mâna cu Nicolae Ceaușescu. Ce lucrări au mai făcut după Revoluție față de Ceaușescu? Ceaușescu a făcut atâtea hidrocentrale, și construcții, și case pentru oameni, metrou și câte și câte, ăștia au mai făcut vreo lucrare mare? Au vândut și acum dau din colț în colț că n-au bani de pensii. Păi, banii noștri trebuia să fie într-un cont acolo, că i-am dat, ni i-au oprit când am muncit”, se deturnează discuția de la Ion Iliescu spre greutățile care-i apasă pe pensionarii de astăzi.

„A fost un președinte cumsecade. Lumea nu-l apreciază”

Alte două doamne, care stau de vorbă înainte de a-și face cumpărăturile în piață, nu par foarte dispuse să vorbească despre Ion Iliescu. Sunt mâhnite, spun, de ce au văzut la televizor în orele scurse de la anunțul morții fostului președinte.

„A fost un președinte cumsecade. Lumea nu-l apreciază, îl batjocoresc acum. A fost un om bun, un președinte bun. Acum toți îl batjocoresc. N-a fost nici el chiar așa cum zic ei. Ei sunt buni acum? Pe o parte ne-au dat la pensii, pe alta ne-au luat. Cu Mineriadele, ce să mai, așa e, n-a fost bine, dar...”, spune una dintre doamne.

„Vine un neamț să ne comande?!”

Foarte supărat s-a arătat un domn pensionar, acesta criticând anunțul președintelui USR că formațiunea s-a opus funeraliilor de stat. Spune că Ion Iliescu a fost un om „cu bune și cu rele” și evidențiază ceea ce consideră fi o mare calitate pentru un politician: nu a furat, nu a adunat averi.

„Un om ca lumea (n. red. – Ion Iliescu). Ce, ca omul ăla de la Timișoara (n. red. - președintele USR, Dominic Fritz), care făcea... A fost președinte. A făcut și bune și rele, dar a fost bun. Datorită lui suntem în NATO, în Uniunea Europeană, datorită lui Iliescu, nu al ăstora. A avut și bune și rele, dar a fost bun, ca președinte a fost bun. Față de ...Că-l critică omul ăla, Fritz? Ce, vine un german să ne comande pe noi? Păi, râde lumea de el. Nu știe să vorbească românește și vine să critice ce a făcut ăsta? Fiecare om are păcatele lui, niciunul nu este perfect. I-au făcut dosar ăia din Revoluție. De unde are parșivul ăla care se ocupă cu Revoluția atâta avere? Eu de ce n-am avere ca ăla? N-a furat de la stat? Ăsta n-a furat nimic de la stat. Ion Iliescu n-a avut avere să fure de la stat. Chiar îmi pare rău c-a murit. În ziua de azi niciunul nu e prefect. Nici judecătorii, nici nimeni. Acum se fac dosare la comandă, ca să stea ei la putere, să distrugă țara. Fură ei și ia de la proști banii. Am plătit o viață, 37 ani, la stat și acum vine să-mi ia de două ori bani? Soția era asigurată de mine, nu mai este, i-o ia. (...) Iliescu a fost un om foarte bun. Nu mi-a făcut nici bine, nici rău. Și, până la urmă, e președintele nostru! A făcut și bune și rele, dar mai mult bune decât rele”, a spus pensionarul.

Bărbatul i-a găsit scuze fostului președinte și pentru Mineriade. A acționat corect, spune interlocutorul nostru, pentru că ceea ce se petrecea în București nu ar fi avut, de fapt, de a face cu democrația.

„Păi, așa înțelegem noi democrația, să ne ducem să instalăm corturi și să ne drogăm acolo?! Că se drogau, ăia erau drogați, care erau acolo. În ‘90, când s-a făcut cu minerii, îi aproviziona (n. red. – pe protestatari) Rațiu și cu Coposu, îi alimenta ca să stea și să strige. Așa am înțeles noi democrația. Democrația n-a fost cum e în alte țări. De ce nu-mi dă și mie ca-n alte țări pensie? La 37 de ani de uzină, de-abia merg. Și ăla care plătește 2 lei are 250 de milioane pensie. Atât plătește judecătorul, doi lei. Mie de ce nu mi-a luat și mie brutul, cum le-a luat lor? Și considerăm că Iliescu n-a fost bun. Care sunt oameni cultivați au spus: da, domnule, a făcut și bune și rele. Un om care nu are avere ăla este un adevărat conducător, dar care are avere manipulează câțiva proști și stă pe bani grei”, a mai spus bărbatul, pornit să-i critice pe guvernanții de astăzi.

„L-a întors pe rege înapoi. Am pierdut atunci, ne-am dus în jos enorm”

Nu toți românii reușesc să analizeze însă îngăduitor primele decenii postdecembriste și să-i scuze fostului președinte greșelile care posibil să ne fi costat mai mulți ani de așteptare pentru aderarea la UE și NATO. Un domn care în 1989 lucra la o fabrică-etalon din Slatina, Fabrica de Rulmenți, devenit după falimentul acesteia mic întreprinzător, spune că deciziile proaste ale singurului președinte social-democrat de după 1989 ne-au costat prea mult.

„Părerea mea e că de atunci a luat-o țara rău. A lăsat-o ăla (n. red. – Nicolae Ceaușescu) pe plus 3 miliarde, cu datorie externă zero, și unde suntem acum? La minus 240, la 11.000 de euro pe locuitor, din PIB. România a luat-o pe un drum greșit. Atunci când a citit el CPUN-ul, când i-a citit pe ăia 54 de membri, de atunci a luat-o pe un drum greșit. Nu mai vorbim cu minerii, sau că a împărțit atunci FSN-ul în PDSR și PD, știți ce s-a întâmplat la urmă... Oamenii își amintesc, da, lucrurile bune, pentru că tractoristul încă bea berica atunci, încă lucra la stat, când s-a dat primul pogon de pământ, până când s-a făcut legea 18. Atunci am pierdut și noi fabrica de Mercedes Benz, pe care o adusese Țiriac încoace, au plecat ăia. Atunci am pierdut și fabrica de Rulmenți”, a făcut bărbatul rapid o listă a evenimentelor nefaste pe care crede că primul președinte post-decembrist le-a influențat.

Spune că fabrica de rulmenți din Slatina, de care între timp s-a ales praful, a avut șansa să fie achiziționată de un investitor serios, dar nu s-a vrut. „Eu am lucrat acolo, era Mușetescu ministru atunci. A venit SKF, Suedia, s-o ia. Dac-o luau aveam serviciu și acum, cum merge Dacia Group Renault, unde a venit investitorul serios. N-au vrut să le-o dea. Au cerut 25 de dolari pe acțiune și pe bursă era 3 dolari. Au strâns ăia hârtiile, au verificat și subsolurile, și stațiile de emulsie, suedezii au venit chiar s-o ia. Și când au cerut prețul ăsta, au zis – frate, păi eu fac alta nouă în Germania cu 500 de angajați, nu cu 1.700 cum ai tu. - Și s-a pus lacăt, s-a dus ușor-ușor... Proasta administrare. Am scris și un memoriu atunci. Fabrica câștigase statueta de aur la Paris pentru calitate, la un concurs de rulmenți, de asta suedezii au venit s-o ia. Noi, fiind tineri, ne-au dat un câmp de toleranță mic pentru construirea rulmentului, să ne ne învețe disciplinați. Și chiar construiam un super-rulment aici, la Slatina. S-a ales praful de ea. Dacă nu le-au dat-o ălora, au mai venit doi, trei „investitori” care mutau datoriile pe colo, pe colo, nu investeau pe nicăieri. Noi i-am dat memoriul lui, personal. Dar mai spunea cineva că nu se poate președintele băga, că primul ministru”, a relatat bărbatul unul dintre episoadele pentru care îl consideră vinovat pe Ion Iliescu.

Influența lui Ion Iliescu și deciziile acestuia ne-au afectat însă pe toți, dincolo de experiența personală, este convins interlocutorul nostru.

„L-a întors pe rege înapoi. Am pierdut atunci, ne-am dus în jos enorm, ulterior l-a primit pe rege. Vă dați seama, tot Vestul cum ne-a văzut pe noi? Am văzut reportajul acela cu Dan Iosif. A spus – domnule, noi am intrat primii în CC, am avut puterea pentru câteva ore, am găsit acolo un milion de dolari, n-a luat nimeni un dolar. Fiecare voia libertate și toate astea. Și a venit domnul Iliescu, ușor, ușor ne-a dat la o parte. Dumneata te duci în locul cutare, dumneata în locul cutare.... - Execuția soților Ceaușescu, pusă tot în spinarea lui. (...) Tot Iliescu a comandat execuția, fără voia lui nu s-ar fi întâmplat. Vă dați seama, e singurul care a făcut tratat cu Moscova, din toate țările blocului comunist CAER, că ceilalți n-au făcut, și singurul care și-a executat conducătorul, fostul lider comunist. Deși ăla fusese un patriot, îi întorsese pe ruși înapoi, să nu intre în Cehia. Câți au avut curajul ăsta?”, a mai spus bărbatul.

La primele alegeri, la care Ion Iliescu a devenit președinte cu un vot covârșitor, oamenii erau „spălați pe creier” de propaganda care funcționa din plin, mai spune omul.

„La primul vot liber l-am votat pe Radu Câmpeanu. Vă spun, să mă bat cu ei acolo, că nu, de ce, că Iliescu. Mă, zic, s-a dat jos comunismul? De ce să nu vină cei care au fost înainte? Nu mai e comunismul. Păi, ăsta fu prim-secretar colo, fu la Ministerul Apelor, fu colo, fu dizident, mâncă la masă cu copiii lu’ Ceaușescu, păi, atunci de ce dăm jos comunismul? Nu, frate, n-a fost chip. A venit unul acum, după 20 și ceva de ani, din Spania, și mi-a spus – Ai avut dreptate că n-ai votat atunci, ai avut dreptate, noi parcă eram chiori toți. - Păi, erați chiori, că așa vă băga presa, așa vă băga prin radio, așa vă băga... ”, a mai declarat bărbatul.

Spune că a avut șansa să cunoască oameni care au trăit experiențe cumplite în comunism și care după 1989 au putut vorbi liber despre suferințele îndurate, tuturor celor dispuși să asculte.

„La mine la țară a fost un preot bătrân, coleg de celulă cu Corneliu Coposu vreo 7-8 ani, părintele Rădulescu. Și seara, la el se auzea Europa Liberă și Vocea Americii din drum, de la 20 de metri de gard, dar nimeni n-a venit să-i zică. Adică stăteai de vorbă seara, peste stradă, puteai să asculți liniștit. Nu aveau ce să-i facă. Atât că copiii lui, deși deștepți, n-au avut acces în Poliție, Armată, nimic. A venit o fată de la centru, de la Slatina, în 1990 să ne explice să nu se destrame CAP-ul, că s-a schimbat asociația, că o să fie bine... A sărit la ea și i-a spus: să fi stat cu mine în celulă, să fi mâncat șobolani morți, să fi fost bătuți în halul în care ne-ați schingiuit, atunci n-ai mai vorbi să nu se desființeze. Au scos-o șefii CAP-ului imediat. Au rămas șefii CAP-ului încă 15 ani, până când s-a furat tot”, a mai relatat bărbatul.

Pentru alți cetățeni, Ion Iliescu este „un simplu cetățean”. „Oricine a fost, mult bine nu a făcut pentru poporul român, cum n-a făcut niciunul de la Revoluție încoace. Dacă e să ascultăm, unii îl judecă, alții îl laudă.. Sunt păreri pro și contra. Pentru mine e un simplu cetățean, care a trăit, a furat, a mâncat... Unii zic că n-a furat, eu zic că a furat, dacă ar fi după mine. Ce mai putem să zicem. Și chiar dacă zicem, nu are niciun efect pentru nimeni, totul este mai rău ca pe timpul comunismului. Plătim taxe și impozite pe care de-abia le mai acoperim, statul ajută tot pe cine nu merită...”, ajung oamenii tot la ale lor.

Pentru mulți adolescenți subiectul este aproape străin. De la școală nu știu prea multe, ce au aflat este strict legat de interesul pe care fiecare îl manifestă pentru istoria recentă. Mai multe informații au aflat în ultimele ore de pe rețelele sociale, în funcție de „bula” în care sunt activi.

„Știu că a fost președintele României, că a venit după Ceaușescu. Mai știu că a adus minerii în București să înăbușe o revoltă... N-am făcut despre el la școală. N-a fost schimbarea față de Ceaușescu? Nu cred că a făcut neapărat doar lucruri rele. Ceva bun trebuie să fi făcut, pentru că niciun președinte n-a făcut doar lucruri rele. Am văzut mai demult ceva despre el, un documentar pe net. Nu are de ce să mă intereseze, sincer, nu mi-a influențat viața cu nimic”, spune adolescentul. Întrebat dacă știe ceva despre apartenența politică a lui Ion Iliescu, adolescentul nu e foarte sigur. „Nu era PCR? Știam că parcă avea treabă și cu PSD-ul?!”, a mai spus adolescentul.