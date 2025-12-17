Evadare romantică pentru Charles Leclerc și logodnica sa: unde a plecat pilotul Ferrari

Sezonul nu a fost cel dorit pentru Ferrari. Scuderia a încheiat campionatul abia pe locul 4, iar Charles Leclerc, deși a reușit să-l depășească pe Lewis Hamilton în clasament, nu a avut arma necesară pentru a se bate cu adevărat la titlul mondial.

Cu gândul la revanșă, monegascul privește deja spre 2026, anul în care Formula 1 va trece printr-o adevărată revoluție tehnică. Până atunci însă, Leclerc a decis să ia o pauză binemeritată și să-și încarce bateriile într-o destinație exotică alături de logodnica sa, departe de presiunea paddockului și de zgomotul circuitelor.

Pilotul Ferrari știe că urmează un capitol crucial în cariera sa și vrea să revină mai motivat ca niciodată pentru a forța revenirea în lupta pentru titlu.

”Așadar, fac o călătorie foarte, foarte specială”, a explicat pilotul monegasc, într-un videoclip cu partenerul Ferrari, UniCredit, în momentul în care a fost întrebat unde își va petrece perioada dedicată recreerii și antrenamentelor înainte de sezonul 2026.

”Mă duc în Antarctica. Deci, aceasta va fi o modalitate de a reîncărca bateriile. Evident, nu o fac doar pentru a învăța mai multe despre acel loc foarte special din lume. O să am și un program special de pregătire, în special din punct de vedere fizic, pentru că în lumea noastră orice zi contează.

Evident, atât eu, cât și logodnica mea (n.r. Alexandra Saint-Mleux) așteptăm cu nerăbdare această experiență. Iar apoi, evident, o să am parte de multă pregătire imediat ce mă voi întoarce la Maranello pentru noul an. Multă muncă la simulator pentru a avea totul pus la punct pentru sezonul care urmează”, a povestit Charles Leclerc.

Leclerc, prins între un sezon ratat și speranțele lui 2026

Charles Leclerc a tras linie la Abu Dhabi cu un loc patru în cursă, în urma lui Max Verstappen și a celor doi piloți McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris. Un rezultat care a oglindit fidel un sezon complicat pentru monegascul Ferrari.

În clasamentul final al piloților, Leclerc a încheiat pe poziția a cincea, dar l-a avut ca punct de reper pe propriul coleg de echipă, Lewis Hamilton, pe care a reușit să-l depășească. În față au fost însă Norris, Verstappen, Piastri și George Russell, semn clar că lupta pentru titlu a fost, încă o dată, dincolo de posibilitățile Scuderiei.

”Am dat totul, iar echipa noastră a executat cursa perfect. Din păcate, locul 4 a fost tot ce ne-a stat în putință astăzi. Chiar voiam să termin sezonul în formă maximă, să aduc acasă un podium pentru toată lumea și am fost aproape de Lando în câteva momente ale cursei, dar nu a fost suficient pentru a-l depăși.

Felicitări lui Lando pentru primul său titlu. A făcut o treabă incredibilă la volan anul acesta și este pe deplin meritată. Mulțumiri imense întregii noastre echipe, atât pe pistă, cât și acasă, în Italia, pentru toată munca depusă anul acesta, precum și echipei Tifosi pentru sprijinul lor continuu. A fost un sezon dificil pentru noi.

Sezonul viitor este încă o pagină goală și nu știm care este situația celorlalte echipe, așa că nu avem încă așteptări reale. Sarcina noastră va fi să ne concentrăm toate eforturile pe pregătirea cât mai bună posibil pentru sezonul care urmează”, spunea Charles Leclerc la finele ultimei curse din 2025.