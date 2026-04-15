Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE

După înfrângerea electorală a premierului ungar în exercițiu Viktor Orbán, publicația Politico analizează ce lideri europeni ar putea prelua rolul de „disruptori” în cadrul Uniunii Europene, în special în privința blocajelor politice și a pozițiilor critice față de Bruxelles.

Într-un material intitulat „Orbán a ieșit din cursă: cine va fi următorul subminator al UE?”, Politico notează că, deși schimbarea de putere din Ungaria ar putea facilita luarea deciziilor la nivelul UE, există în continuare lideri capabili să continue politici de blocaj, inclusiv în dosare sensibile precum sprijinul pentru Ucraina.

Printre cei menționați se află premierul slovac Robert Fico, descris ca unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Orbán.

„El s-a poziționat de mult timp ca un aliat al lui Orban, opunându-se sancțiunilor anti-ruse, cerând ca Bratislava să fie exclusă dintr-un împrumut european pentru Kiev și amenințând cu veto”, scrie publicația.

Totuși, un diplomat european subliniază că Fico este conștient de riscurile unei astfel de abordări.

Pe listă se află și fostul premier ceh Andrej Babiš, care a criticat în repetate rânduri sprijinul UE pentru Ucraina și politicile climatice ale Uniunii.

Analizele arată însă că Babiš ar acționa mai degrabă selectiv decât prin blocaje sistematice, menționând că acesta nu a oprit inițiativa cehă de livrare de muniție pentru Ucraina.

Giorgia Meloni, între compromis și influență

Premierul italian Giorgia Meloni este prezentată drept un potențial aliat ideologic al lui Orbán, însă cu un stil diferit de acțiune.

„În loc de blocaje directe, ea acționează mai des prin negocieri și compromisuri”, notează publicația, adăugând că Meloni a colaborat cu alți lideri europeni, precum Mette Frederiksen, pentru înăsprirea regulilor privind migrația în UE.

Janez Janša, figură controversată din Slovenia

Un alt nume menționat este fostul premier sloven Janez Janša, cunoscut pentru retorica dură și apropierea de fostul președinte american Donald Trump.

Sursa citată notează însă că Janša susține Ucraina, iar în contextul electoral rămâne neclar dacă acesta va reveni la conducerea guvernului sau dacă actualul premier Robert Golob va reuși să formeze o nouă coaliție.

Rumen Radev, critic al sprijinului militar pentru Kiev

Lista este completată de fostul președinte bulgar Rumen Radev, care ar fi lansat recent un nou proiect politic.

În 2025, Radev a declarat că Ucraina este „condamnată” în conflictul cu Rusia și a susținut că intensificarea ajutorului militar european sau „înarmarea Kievului” nu reprezintă o soluție.

Publicația subliniază că, deși ieșirea lui Viktor Orbán din prim-planul politic ar putea reduce tensiunile în interiorul UE, mai mulți lideri europeni rămân capabili să influențeze deciziile comune și să mențină o linie de opoziție față de anumite politici ale blocului comunitar.