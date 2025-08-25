Senatul, convocat în sesiune extraordinară pentru aprobarea unei ordonanțe privind închiderea minelor de huilă

Senatul se va reuni luni, 25 august, de la ora 12:00, într-o nouă sesiune extraordinară, pentru a lua act de emiterea unei ordonanțe de urgență a Guvernului, potrivit deciziei Biroului permanent al forului legislativ. Pe ordinea de zi figurează proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 42/2025, care completează art. XVII din OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

Actul normativ, aprobat joi, 21 august, de Guvern, prevede suplimentarea fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de închidere, punere în siguranță și ecologizare a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, precum și pentru respectarea angajamentelor asumate de România în Planul de închidere 2023–2032, notează Agerpres.

Conform Executivului, această suplimentare va permite finanțarea lucrărilor de punere în siguranță a exploatărilor, plata drepturilor salariale și a compensațiilor pentru angajații afectați.

Măsura vizează menținerea unui număr semnificativ de locuri de muncă, eliminarea riscurilor de autoaprindere și a emanațiilor necontrolate de gaze de mină, precum și respectarea termenelor stabilite pentru închiderea exploatărilor miniere necompetitive, în conformitate cu angajamentele de decarbonizare ale României.