Silviu Mănăstire îl acuză pe președintele Senatului de presiuni asupra România TV. „Blochează dezvăluiri despre averea sa”

Jurnalistul Silviu Mănăstire l-a acuzat pe președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), de presiuni directe asupra sa și a postului România TV, cu scopul de a bloca dezvăluiri privind „averea de milioane de euro” a politicianului.

Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL, îl acuză pe Mircea Abrudean că ar încerca să blocheze difuzarea unor informații privind averea și afacerile sale, obținute „din contracte pe bani publici” și pe care ar intenționa să le dezvăluie vineri, în cadrul emisiunii sale. El i-a solicitat public președintelui Senatului României „să înceteze orice formă de presiune directă sau indirectă” asupra lui și a postului România TV.

„Presiunile pe care președintele Senatului le face, indirect, asupra mea si direct asupra postului de televiziune îl descalifică și dezonorează raportat la funcția pe care o deține în prezent.

Blocarea dezvăluirilor despre «averea de milioane de euro obținută din afaceri pe bani publici» de către Mircea Abrudean nu ar trebui să fie printre îndeletnicirile celui de-al doilea om în Stat. Voce mass-media românească, în aceste vremuri atât de tulburi, trebuie să fie liberă și puternică, atât timp cât ea vorbește în baza faptelor, a documentelor și a probelor de netăgăduit. Publicul trebuie să știe”, a scris jurnalistul.

El a adăugat: „Mircea Abrudean poate lăsa deoparte presiunea de a bloca informațiile despre averea sa, cunoscută de altfel în mediul politic clujean, și poate accepta provocarea de a explica public cum și prin ce metode a reușit în 12 ani să devină bogat, spre foarte bogat, administrând doar funcții publice și politice în timp ce coordona afaceri private de consultanță, legate eminamente de bani publici.”

Totodată, Silviu Mănăstire a atenționat că vineri, în cadrul emisiunii Cutia Neagră, vor exista „dezvăluirile despre afacerile și averea lui Mircea Abrudean cât se poate de transparent și cu documentele pe masă.”