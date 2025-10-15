Video Fiul lui Sile Cămătaru și-a bătut băiatul de 12 ani, furios că acesta nu a ripostat la un conflict. Scandalul a avut loc pe o stradă din Sectorul 3

Unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru și-ar fi agresat băiatul de doar 12 ani, lovindu-l pe stradă. Minorul, crescut de bunicii materni, a fost lovit repetat în zona capului și a corpului, iar incidentul a fost surprins în imagini video care au ajuns la anchetatori.

sursa video: Imagini amator

Totul s-a întâmplat pe o stradă din Sectorul 3, iar autoritățile au intervenit după sesizarea din oficiu a polițiștilor. Potrivit unor surse judiciare, agresorul este Balint Vasile Daniel, fiul lui Sile Cămătaru. Victima este fiul acestuia, în vârstă de 12 ani, care este crescut de bunici și nu locuiește împreună cu tatăl său. Bărbatul s-ar fi enervat pe fiul său din cauza unui conflict cu alți minori. Agresorul ar fi considerat că băiatul „nu a reacționat” și l-a lovit.

Miercuri, 15 octombrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 l-au depistat și l-au condus la audieri. Față de acesta urmează să fie dispuse măsurile legale.

„Menționăm faptul că atât bunicii copilului din partea mamei (care au în fapt copilul în îngrijire), cât și mama acestuia, în calitate de aparținători legali ai persoanei vătămate, au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu au dorit să formuleze plângere penală împotriva agresorului”, a transms Poliția Capitalei.

De asemenea, s-a luat legătura cu inspectorii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea dispunerii măsurilor din competență.

„Poliția Capitalei acționează permanent cu profesionalism și fermitate pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care comit fapte de violență, precum și pentru protejarea victimelor și menținerea unui climat de siguranță publică”, se arată într-un comunicat oficial.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Poliția Capitalei face un apel către persoanele aflate în situații de risc „să accepte emiterea ordinului de protecție provizoriu și, acolo unde este necesar, aplicarea măsurilor de monitorizare electronică a agresorilor”.

„Aceste instrumente legale sunt esențiale pentru protejarea vieții, integrității și siguranței victimelor și contribuie la prevenirea unor situații grave de violență”, a transmis Poliția.