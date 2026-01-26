Șeful Armatei Române: NATO își menține angajamentul pentru apărarea României. SUA vor crește capacitatea forțelor dislocate pe teritoriul țării

NATO va continua să contribuie cu forțe pentru apărarea României, în conformitate cu planurile regionale ale Alianței, iar Statele Unite vor menține nivelul actual al trupelor dislocate în țara noastră, urmând să îmbunătățească atât calitatea, cât și capacitatea de luptă a acestora. Asigurările vin din partea generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, într-un interviu acordat Televiziunii Române.

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că a discutat aceste aspecte direct cu Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Christopher G. Cavoli Grynkewich, în timpul recentei vizite oficiale a acestuia în România.

„Alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite au convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult, să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor dislocate în România”, a explicat șeful Armatei Române.

Potrivit acestuia, un exemplu concret al consolidării prezenței militare americane îl reprezintă dislocarea, în perioada următoare, a unui detașament de militari americani echipat cu tancuri Abrams.

Declarațiile vin în contextul consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor de securitate din regiunea Mării Negre.

Interviul integral cu șeful Statului Major al Apărării va fi difuzat vineri, de la ora 11:30, pe TVR Info, în cadrul emisiunii „Lumea diplomatică”, realizată de jurnalistul Vlad Ungar.