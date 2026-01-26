Apărarea flancului estic al NATO. Aliații pregătesc o zonă robotizată, fără trupe, la granița cu Rusia și Belarus

NATO intenționează să implementeze, în următorii doi ani, un amplu proces de reînarmare pe flancul estic al Alianței, la frontierele cu Rusia și Belarus, care va include suplimentarea semnificativă a stocurilor de armament și crearea unei zone de apărare automatizate, în mare parte fără prezență umană.

Informațiile au fost confirmate de generalul de brigadă german Thomas Löwin, din cadrul Bundeswehrului, într-un interviu acordat publicației Welt am Sonntag. Löwin este primul oficial NATO de rang înalt care vorbește public despre noua doctrină de apărare, denumită Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) – Linia de descurajare de pe flancul estic.

Potrivit generalului, planul ar putea fi implementat, în funcție de resursele disponibile, până la finalul anului 2027. „Vom vedea stocuri de armament considerabil mai mari decât până acum în statele NATO care se învecinează cu Rusia”, a declarat Löwin, care ocupă funcția de adjunct al șefului de stat major pentru operațiuni în cadrul Comandamentului Terestru al NATO din Izmir.

Aceste stocuri vor include, printre altele, depozite de arme și muniție destinate reînarmării rapide a sistemelor de apărare dintr-o zonă automatizată, dar și echipării forțelor NATO care ar urma să intervină în cazul unui conflict.

Noua strategie vizează construirea unui sistem defensiv complex, pe mai multe niveluri, de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus. „Intenționăm să folosim nu doar forțe convenționale, ci și obstacole, senzori și tehnologii avansate pentru a crea o zonă robotizată sau automatizată pe linia de contact cu potențialul adversar – o zonă pe care acesta va trebui mai întâi să o depășească”, a explicat Löwin.

Sistemele de recunoaștere bazate pe senzori, alături de armament în mare parte automatizat și robotic, ar urma să joace un rol esențial în faza inițială a unui posibil atac, cu scopul de a încetini sau opri înaintarea forțelor ruse, reducând în același timp riscurile pentru militarii Alianței. Potrivit oficialului NATO, zona respectivă va fi, în principal, lipsită de trupe.

Anunțul se înscrie într-un context mai larg de consolidare a capacităților defensive europene. În luna octombrie, Comisia Europeană a prezentat statelor membre un plan amplu de întărire a apărării, care include măsuri de contracarare a amenințărilor reprezentate de drone și alte riscuri provenite din aer, de pe mare și din spațiu.

De asemenea, Uniunea Europeană ia în calcul formarea unui „alianțe a dronelor” împreună cu Ucraina, proiect care ar putea deveni operațional la începutul anului 2026. În paralel, Polonia a anunțat că intenționează să înceapă dezvoltarea unui sistem național de luptă împotriva dronelor, fără a aștepta implementarea inițiativei europene cunoscute sub numele de „zidul dronelor”.

Toate aceste demersuri reflectă o schimbare clară de paradigmă în arhitectura de securitate a Europei, pe fondul percepției tot mai accentuate a unei amenințări pe termen lung din partea Rusiei.