Analiză De ce încearcă principalele partide din România să se apropie de administrația Trump. Explicațiile experților

AUR și PSD, partidele cu cea mai mare reprezentare în Parlament, continuă să adopte poziții în consonanță cu cele ale administrației lui Donald Trump. În timp ce George Simion s-a deplasat la Washington, alături de un contigent de câteva zeci de membri AUR, Sorin Grindeanu s-a exprimat în favoarea intrării României în Consiliul pentru Pace, înființat de președintele american. Analiștii politici sunt împărțiți în ceea ce privește obiectivele acestor acțiuni.

Scena internațională este rezumată astfel de analistul politic Cristian Hrițuc: tensionarea relației SUA–UE; slăbirea NATO. Cazul Groenlanda; desființarea regulilor de funcționare pe care s-a mers până acum și consolidarea politicii „dreptul celui mai puternic”; schimbarea poziției SUA față de Moscova. Încălzirea relațiilor dintre liderii celor două state.

„Toate acestea au creat o neîncredere mare la nivelul statelor din UE, neîncredere care va dura cel puțin două generații. Tot ce s-a clădit în 70 de ani, după 1945, s-a dărâmat într-un an de mandat Trump”, este de părere analistul.

Pentru România, toate aceste lucruri reprezintă evenimente excepționale care creează riscuri și amenințări pe timp îndelungat. „Suntem dependenți securitar de SUA și dependenți economic de UE. Metaforic vorbind, se poate muri și de foame, nu numai din cauza unui război. Pentru o țară, sărăcia și lipsa fondurilor de dezvoltare pot duce la haos. Iar, din păcate pentru noi, România nu este în cea mai bună formă pentru a rezista economic acum, în fața unor noi furtuni”, detaliază el.

Din punct de vedere militar, riscul cel mai mare pentru România este Federația Rusă. Putin s-a exprimat clar încă de acum 10 ani: vrea ca aliniamentul NATO să fie retras pe pozițiile de dinainte de aderarea României, vrea zona de influență din timpul Războiului Rece.

„Este vital ca între noi și Rusia să avem o Ucraină puternică, capabilă să stea pe picioarele ei și să nu fie o țară condusă de o marionetă a Moscovei. În aceste condiții, jocul României trebuie să fie echilibrat. Face parte din UE și s-a bucurat de fondurile de dezvoltare, de politicile UE privind coeziunea europeană, trebuie să păstreze o relație cât mai bună cu SUA și trebuie să își păstreze suveranitatea, integritatea și independența”, susține el pe pagina de substack.

„Reacțiile liderilor politici români capătă o importanță majoră”

Într-un context internațional extrem de fragil, în care regulile de drept internațional și respectarea suveranității statelor mici devin vitale, reacțiile liderilor politici români capătă o importanță majoră. Analistul politic Cristian Hrițuc avertizează că România riscă să piardă tocmai echilibrul diplomatic care i-a asigurat securitatea în ultimele decenii, pe fondul unor ieșiri publice motivate mai degrabă de interese personale decât de interesul național.

„Nu poți accepta crearea unui precedent, o încălcare a suveranității prin anexarea de către un stat a altui stat, cum nu poți accepta nici încălcarea normelor de drept internațional, care sunt cele mai utile în special statelor mici”, subliniază Hrițuc, indicând miza uriașă pentru o țară precum România.

Cu toate acestea, în acest peisaj tensionat, doi lideri ai partidelor aflate în fruntea sondajelor – Sorin Grindeanu și George Simion – au ales să trateze politica externă ca pe un instrument de imagine, crede acesta: „În tot acest peisaj, am văzut doi lideri ai principalelor partide, Sorin Grindeanu și George Simion, care au călcat în picioare politica externă doar pentru câștiguri în plan personal”.

Grindeanu și „graba” de a spune DA

Cazul lui Sorin Grindeanu este ilustrativ pentru modul în care calculele politice interne pot deraia o poziționare externă responsabilă. Liderul PSD a declarat fără rezerve că România ar trebui să răspundă afirmativ invitației lui Donald Trump de a se alătura unui așa-zis „Consiliu pentru Pace”.

„România ar trebui să răspundă «DA» invitației lui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace, fără ezitare sau rezerve”, a spus Grindeanu, argumentând că ar fi vorba despre „realism și securitate națională”, nu despre „servilism”, având în vedere rolul Statelor Unite ca principal furnizor de securitate.

Problema majoră, subliniază Hrițuc, este că nimeni nu știe, în acest moment, ce presupune concret această structură: „Trebuie spus că nimeni nu știe încă ce înseamnă acest Consiliu propus de Trump. Dacă acesta nu încalcă statutul altor organizații internaționale din care face parte și România.”

Mai mult, alte state europene au ales prudența. „Meloni declara că Italia nu poate adera la acest organism din cauza barierelor constituționale, Franța a refuzat, iar restul statelor europene analizează încă oferta”. În contrast, Grindeanu „nu a așteptat analiza care se efectuează la nivelul statului român” și „s-a grăbit să se exprime”, ajungând să fie „printre primii care aprobă acest proiect, alături de Belarus”.

Întrebarea-cheie rămâne: de ce această grabă? Hrițuc o spune direct: „Pentru a obține «mângâierea» lui Trump? Pentru a obține o «protecție» a ambasadei? Pentru câteva puncte electorale?” Concluzia este dură: „Sunt rațiuni de interes personal. Nu este nimic clar dacă ajută într-un fel România să intre în acest format sau nu.”

Simion și paradoxul suveranismului

Dacă Grindeanu este criticat pentru oportunism, George Simion este taxat pentru incoerență ideologică. Liderul AUR, care se revendică drept „suveranist”, pare dispus să închidă ochii exact la pierderea suveranității – atât timp cât asta aduce capital politic.

„Gestul lui Simion de a tăia un tort cu steagul Groenlandei este doar gestul unei slugi care vrea să dea bine în fața stăpânului”, scrie Hrițuc, într-o formulare extrem de dură. Mai grav, spune analistul, „suveranistul Simion este de acord ca o țară să își piardă suveranitatea, negândindu-se nicio clipă că România ar putea fi pusă în această situație”.

Într-un context global în care granițele și normele sunt din nou contestate, o asemenea atitudine devine periculoasă. Pentru statele mici, regulile internaționale nu sunt un moft, ci o plasă de siguranță, considera analistul.

O joacă periculoasă cu politica externă

Hrițuc avertizează că situația este cu atât mai gravă cu cât PSD și AUR „conduc în sondaje” și sunt „principalele partide”. „Liderii lor se joacă cu politica externă doar pentru câștiguri personale”, notează el, punând sub semnul întrebării responsabilitatea politică a celor care aspiră la putere.

Întrebarea finală rămâne deschisă și incomodă: „Cum se numesc acești lideri care își bat joc de politica externă doar pentru beneficiul personal? Trădători? Iresponsabili?”

În contrast, analistul subliniază că România a evoluat tocmai datorită atașamentului față de valorile euro-atlantice: „România a crescut în ultimii 30 de ani […] tocmai pentru că a susținut, și-a însușit și a mers pe aceste valori, pe care azi le aruncăm cu dispreț la coș.”

Cristian Hrițuc trage un semnal de alarmă: într-o lume instabilă, politica externă nu poate fi redusă la gesturi simbolice, poze sau declarații menite să dea bine pe termen scurt. Costurile pot fi mult mai mari – și suportate de întreaga țară.

Radu Carp: „Natura urăște vidul”

În schimb, profesorul de științe politice Radu Carp minimalizează impactul deplasării AUR în America.

„L-am văzut pe domnul Simion să se apropie de tăierea unui tort. Apoi am observat că a produs destule controverse prin această întâlnire cu Daniel Fried. Impresia mea e că nu sunt foarte multe contacte. Din ce urmăresc, nu pare a fi un program așa extraordinar. Există o apropiere clară între mișcarea MAGA și partidele populiste din Europa. Numai că, în momentul de față, toate partidele din familia AUR au o problemă în relația transatlantică, pentru că ele clamează suveranismul, dar nu pot explica de ce Statele Unite au intrat în forță în Venezuela sau de ce Statele Unite doresc bucăți din teritoriu în alte țări și, de aceea, au o atitudine mai prudentă. Am văzut și în pozițiile lor în Parlamentul European că încep cumva să se distanțeze de Donald Trump”, a declarat Radu Carp pentru „Adevărul”

În ceea ce privește poziționarea lui Sorin Grindeanu în favoarea intrării României în Consiliul pentru Pace, Radu Carp este de părere că liderul PSD nu face decât să exploateze problemele diplomației române.

„Natura urăște vidul. Când nu există comunicare coerentă dintr-o parte, există un principiu al vaselor comunicante. Începe să apară această comunicare din partea PSD. PSD nu face altceva decât să aibă un colac de salvare pe un domeniu care, să recunoaștem, nu e acoperit foarte coerent. Să comparăm discuțiile care au loc în legătură cu acest Consiliu pentru Pace în Marea Britanie, în Italia, în Franța și discuția inexistentă din România. Adică, în România ni se spune că e nevoie de o analiză aprofundată. Hai să vedem în ce constă analiza. Unele țări deja au făcut-o. Neexistând o asemenea analiză, automat încep să apară pescuituri la tulburi, cum e domnul Grindeanu, și care să spună că neapărat trebuie să facem asta. Dar, repet, el mizează pe greșelile adversarului”, a explicat Radu Carp.