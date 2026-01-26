search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză De ce încearcă principalele partide din România să se apropie de administrația Trump. Explicațiile experților

0
,
0
Publicat:

AUR și PSD, partidele cu cea mai mare reprezentare în Parlament, continuă să adopte poziții în consonanță cu cele ale administrației lui Donald Trump. În timp ce George Simion s-a deplasat la Washington, alături de un contigent de câteva zeci de membri AUR, Sorin Grindeanu s-a exprimat în favoarea intrării României în Consiliul pentru Pace, înființat de președintele american. Analiștii politici sunt împărțiți în ceea ce privește obiectivele acestor acțiuni. 

George Simion a tăiat „tortul Groenlandei” la un eveniment MAGA. FOTO: Captura video
George Simion a tăiat „tortul Groenlandei” la un eveniment MAGA. FOTO: Captura video

Scena internațională este rezumată astfel de analistul politic Cristian Hrițuc: tensionarea relației SUA–UE; slăbirea NATO. Cazul Groenlanda; desființarea regulilor de funcționare pe care s-a mers până acum și consolidarea politicii „dreptul celui mai puternic”; schimbarea poziției SUA față de Moscova. Încălzirea relațiilor dintre liderii celor două state.

„Toate acestea au creat o neîncredere mare la nivelul statelor din UE, neîncredere care va dura cel puțin două generații. Tot ce s-a clădit în 70 de ani, după 1945, s-a dărâmat într-un an de mandat Trump”, este de părere analistul.

Pentru România, toate aceste lucruri reprezintă evenimente excepționale care creează riscuri și amenințări pe timp îndelungat. „Suntem dependenți securitar de SUA și dependenți economic de UE. Metaforic vorbind, se poate muri și de foame, nu numai din cauza unui război. Pentru o țară, sărăcia și lipsa fondurilor de dezvoltare pot duce la haos. Iar, din păcate pentru noi, România nu este în cea mai bună formă pentru a rezista economic acum, în fața unor noi furtuni”, detaliază el.

Din punct de vedere militar, riscul cel mai mare pentru România este Federația Rusă. Putin s-a exprimat clar încă de acum 10 ani: vrea ca aliniamentul NATO să fie retras pe pozițiile de dinainte de aderarea României, vrea zona de influență din timpul Războiului Rece.

„Este vital ca între noi și Rusia să avem o Ucraină puternică, capabilă să stea pe picioarele ei și să nu fie o țară condusă de o marionetă a Moscovei. În aceste condiții, jocul României trebuie să fie echilibrat. Face parte din UE și s-a bucurat de fondurile de dezvoltare, de politicile UE privind coeziunea europeană, trebuie să păstreze o relație cât mai bună cu SUA și trebuie să își păstreze suveranitatea, integritatea și independența”, susține el pe pagina de substack.

„Reacțiile liderilor politici români capătă o importanță majoră”

Într-un context internațional extrem de fragil, în care regulile de drept internațional și respectarea suveranității statelor mici devin vitale, reacțiile liderilor politici români capătă o importanță majoră. Analistul politic Cristian Hrițuc avertizează că România riscă să piardă tocmai echilibrul diplomatic care i-a asigurat securitatea în ultimele decenii, pe fondul unor ieșiri publice motivate mai degrabă de interese personale decât de interesul național.

„Nu poți accepta crearea unui precedent, o încălcare a suveranității prin anexarea de către un stat a altui stat, cum nu poți accepta nici încălcarea normelor de drept internațional, care sunt cele mai utile în special statelor mici”, subliniază Hrițuc, indicând miza uriașă pentru o țară precum România.

Cu toate acestea, în acest peisaj tensionat, doi lideri ai partidelor aflate în fruntea sondajelor – Sorin Grindeanu și George Simion – au ales să trateze politica externă ca pe un instrument de imagine, crede acesta: „În tot acest peisaj, am văzut doi lideri ai principalelor partide, Sorin Grindeanu și George Simion, care au călcat în picioare politica externă doar pentru câștiguri în plan personal”.

Grindeanu și „graba” de a spune DA

Cazul lui Sorin Grindeanu este ilustrativ pentru modul în care calculele politice interne pot deraia o poziționare externă responsabilă. Liderul PSD a declarat fără rezerve că România ar trebui să răspundă afirmativ invitației lui Donald Trump de a se alătura unui așa-zis „Consiliu pentru Pace”.

România ar trebui să răspundă «DA» invitației lui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace, fără ezitare sau rezerve”, a spus Grindeanu, argumentând că ar fi vorba despre „realism și securitate națională”, nu despre „servilism”, având în vedere rolul Statelor Unite ca principal furnizor de securitate.

Problema majoră, subliniază Hrițuc, este că nimeni nu știe, în acest moment, ce presupune concret această structură: „Trebuie spus că nimeni nu știe încă ce înseamnă acest Consiliu propus de Trump. Dacă acesta nu încalcă statutul altor organizații internaționale din care face parte și România.”

Mai mult, alte state europene au ales prudența. „Meloni declara că Italia nu poate adera la acest organism din cauza barierelor constituționale, Franța a refuzat, iar restul statelor europene analizează încă oferta”. În contrast, Grindeanu „nu a așteptat analiza care se efectuează la nivelul statului român” și „s-a grăbit să se exprime”, ajungând să fie „printre primii care aprobă acest proiect, alături de Belarus”.

Citește și: Simion, acuzat de „trădare a intereselor naționale”. O petiție online cere investigarea liderului AUR, după evenimentul tăierii torutului în forma Groenlandei

Întrebarea-cheie rămâne: de ce această grabă? Hrițuc o spune direct: „Pentru a obține «mângâierea» lui Trump? Pentru a obține o «protecție» a ambasadei? Pentru câteva puncte electorale?” Concluzia este dură: „Sunt rațiuni de interes personal. Nu este nimic clar dacă ajută într-un fel România să intre în acest format sau nu.”

Simion și paradoxul suveranismului

Dacă Grindeanu este criticat pentru oportunism, George Simion este taxat pentru incoerență ideologică. Liderul AUR, care se revendică drept „suveranist”, pare dispus să închidă ochii exact la pierderea suveranității – atât timp cât asta aduce capital politic.

Gestul lui Simion de a tăia un tort cu steagul Groenlandei este doar gestul unei slugi care vrea să dea bine în fața stăpânului”, scrie Hrițuc, într-o formulare extrem de dură. Mai grav, spune analistul, „suveranistul Simion este de acord ca o țară să își piardă suveranitatea, negândindu-se nicio clipă că România ar putea fi pusă în această situație”.

Într-un context global în care granițele și normele sunt din nou contestate, o asemenea atitudine devine periculoasă. Pentru statele mici, regulile internaționale nu sunt un moft, ci o plasă de siguranță, considera analistul.

O joacă periculoasă cu politica externă

Hrițuc avertizează că situația este cu atât mai gravă cu cât PSD și AUR „conduc în sondaje” și sunt „principalele partide”. „Liderii lor se joacă cu politica externă doar pentru câștiguri personale”, notează el, punând sub semnul întrebării responsabilitatea politică a celor care aspiră la putere.

Întrebarea finală rămâne deschisă și incomodă: „Cum se numesc acești lideri care își bat joc de politica externă doar pentru beneficiul personal? Trădători? Iresponsabili?”

În contrast, analistul subliniază că România a evoluat tocmai datorită atașamentului față de valorile euro-atlantice: „România a crescut în ultimii 30 de ani […] tocmai pentru că a susținut, și-a însușit și a mers pe aceste valori, pe care azi le aruncăm cu dispreț la coș.”

Cristian Hrițuc trage un semnal de alarmă: într-o lume instabilă, politica externă nu poate fi redusă la gesturi simbolice, poze sau declarații menite să dea bine pe termen scurt. Costurile pot fi mult mai mari – și suportate de întreaga țară.

Citește și: „Să-ți stea în gât. Gândește-te că era Dobrogea”: Simion, criticat dur după tăierea tortului în forma Groenlandei. „Un gest oribil de vanitate”

Radu Carp: „Natura urăște vidul”

În schimb, profesorul de științe politice Radu Carp minimalizează impactul deplasării AUR în America.

„L-am văzut pe domnul Simion să se apropie de tăierea unui tort. Apoi am observat că a produs destule controverse prin această întâlnire cu Daniel Fried. Impresia mea e că nu sunt foarte multe contacte. Din ce urmăresc, nu pare a fi un program așa extraordinar. Există o apropiere clară între mișcarea MAGA și partidele populiste din Europa. Numai că, în momentul de față, toate partidele din familia AUR au o problemă în relația transatlantică, pentru că ele clamează suveranismul, dar nu pot explica de ce Statele Unite au intrat în forță în Venezuela sau de ce Statele Unite doresc bucăți din teritoriu în alte țări și, de aceea, au o atitudine mai prudentă. Am văzut și în pozițiile lor în Parlamentul European că încep cumva să se distanțeze de Donald Trump”, a declarat Radu Carp pentru „Adevărul”

În ceea ce privește poziționarea lui Sorin Grindeanu în favoarea intrării României în Consiliul pentru Pace, Radu Carp este de părere că liderul PSD nu face decât să exploateze problemele diplomației române. 

„Natura urăște vidul. Când nu există comunicare coerentă dintr-o parte, există un principiu al vaselor comunicante. Începe să apară această comunicare din partea PSD. PSD nu face altceva decât să aibă un colac de salvare pe un domeniu care, să recunoaștem, nu e acoperit foarte coerent. Să comparăm discuțiile care au loc în legătură cu acest Consiliu pentru Pace în Marea Britanie, în Italia, în Franța și discuția inexistentă din România. Adică, în România ni se spune că e nevoie de o analiză aprofundată. Hai să vedem în ce constă analiza. Unele țări deja au făcut-o. Neexistând o asemenea analiză, automat încep să apară pescuituri la tulburi, cum e domnul Grindeanu, și care să spună că neapărat trebuie să facem asta. Dar, repet, el mizează pe greșelile adversarului”, a explicat Radu Carp.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul bugetului Bucureștiului
fanatik.ro
image
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
libertatea.ro
image
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității! Care era numele de cod
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Copilul de 13 ani care l-a omorât pe Mario a fost...
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru românii care nu au bani de facturi. Cine poate primi sprijinul
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco a împlinit 48 de ani. Cum e viața în prezent pentru Prințesă și cum a fost sărbătorită duminică

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!