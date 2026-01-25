search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, vulnerabilă în cazul unui atac. „Spunem «ne apără NATO», dar evităm să spunem adevărul incomod”. Comparația cu sistemul finlandez

0
0
Publicat:

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a criticat într-o postare pe Facebook ideea că „ne apără NATO” și atitudinea relaxată a populației față de amenințările de securitate, declarând că „ascunde o uriașă fugă de răspundere și o gigantică iresponsabilitate față de cea dintâi datorie, aceea de apărare a țării.”

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

NATO și EUROPA suntem în primul rând noi! De ce lipsa de curaj politic ne lasă vulnerabili și de ce avem nevoie de cultivarea sistematică a unei mentalități strategice

Măsurăm sistematic la INSCOP Reseach opinia publică din România de 12 ani. În general, românii au o relaxare față de amenințările de securitate, cultivată de fetișul discursiv ale elitelor politice reprezentat de formula magică «ne apără NATO». O formulă aproape ezoterică, dar care ascunde o uriașă fugă de răspundere și o gigantică iresponsabilitate față de cea dintâi datorie, aceea de apărare a țării.

Pentru ca ce nu spun elitele de toate felurile, politice, academice, de afaceri, mediatice și nici populația nu pare a sesiza este ca NATO suntem în primul rând noi. Cea mai puternică forță de apărare a NATO de pe teritoriul României este și va rămâne Armata țarii, lăsată de peste trei decenii fără resurse, fără capabilități, fără oameni bine pregătiți si bine plătiți”, a transmis directorul INSCOP.

Remus Ștefureac arată că România nu și-a tratat serios propria securitate. Deși este stat de frontieră al NATO și UE, a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Apărare doar sporadic după 2014, ceea ce indică o lipsă de consecvență și responsabilitate strategică.

„Asta înseamnă că, în peste 80% din timp, statul român nu și-a respectat consecvent propriul angajament fundamental de securitate. Acela de 2%, nu 4-5% cât am avea în realitate nevoie dacă ne-am preocupa serios de apărarea noastră și am dori să nu mai repetăm niciodată în istoria noastră situația în care jumătate de milion de români să fie schingiuiți și măcelăriți în închisorile gestionate de un stat ostil pe teritoriul nostru, așa cum s-a întâmplat în primele două decenii ale comunismului instalat cu tancurile sovietice pe plaiurile noastre”, adaugă acesta.

Remus Ștefureac consideră că problema fundamentală este lipsa de curaj a clasei politice de a spune populației adevărul strategic, acela că țara noastră poate fi amenințată.

„Această realitate nu este o speculație, ci este confirmată chiar de Federația Rusă. În 2022, când a atacat statul suveran Ucraina, Vladimir Putin a cerut explicit «revenirea la situația din 1997», adică o Europă Centrală și de Est fără NATO — ceea ce ar însemna, implicit, scoaterea României din arhitectura de securitate occidentală.

Aceasta este, în sine, o amenințare directă la adresa securității naționale a țării noastre”, precizează acesta.

„Avem un sistem de voluntariat limitat și slab promovat”

Directorul INSCOP spune că subfinanțarea Apărării nu e doar o chestiune de buget, ci o problemă de responsabilitate strategică.

Armata României este subfinanțată, prost dotată raportat la riscuri, afectată de lipsă de personal, fără o rezervă militară solidă și fără un sistem coerent de pregătire a populației pentru situații de criză.

Citește și: Mesajul dur al Strategiei de Apărarea a SUA din 2026: cine nu investește, riscă. Suntem pe cont propriu!

„Nu avem serviciu militar obligatoriu. Avem un sistem de voluntariat limitat și slab promovat. Nu avem o populație pregătită pentru situații de criză. Loialitatea față de țara, patriotismul sunt confiscate de portavocile întreținute de un stat ostil. Nu avem infrastructură de protecție civilă (buncăre, adăposturi, exerciții reale) la un nivel care să reflecte realitățile geopolitice actuale.

Mai grav, există o disonanță periculoasă între discursul public și realitate: spunem «ne apără NATO», dar evităm să spunem adevărul incomod — NATO nu este o poliță de asigurare pasivă, ci o alianță militară bazată pe capacitatea fiecărui stat de a se apăra singur, cel puțin în prima fază a unui conflict”, transmite Remus Ștefureac.

Fără o armată credibilă, adaugă acesta, România nu este un aliat puternic, ci un aliat vulnerabil.

„Iar vulnerabilitatea invită presiunea, șantajul și testarea limitelor, inclusiv de nouă coloana a V-a care ar vinde mâine suveranitatea țării pentru a fura liniștit într-o țară fără reguli, condusă doar de o nomenklatura după modelul celei comuniste”, adaugă directorul INSCOP.

„Finlanda a construit timp de decenii o cultură a apărării naționale”

Face o comparație cu modelul finlandez, considerându-l „poate cel mai important pentru noi”, aducând în discuție declarațiile recente ale președintelui Finlandei, Alexander Stubb, de la Davos:

„Poate armata Finlandei să se apere împotriva unui atac rusesc? Răspunsul meu este: da.”

„Poate Europa să se apere? Răspunsul meu este fără echivoc: da.”

„Împreună cu Polonia, avem cea mai mare artilerie din Europa, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune, terestre, navale și aeriene.”

„Avem serviciu militar obligatoriu. Un milion de finlandezi au trecut prin pregătire militară. Putem mobiliza 280.000 de soldați în câteva săptămâni.”

„Războaiele se duc pe câmpul de luptă, dar se câștigă acasă. De aceea avem adăposturi civile pentru 4,4 milioane de finlandezi, precum și rezerve pentru hrană, energie și electricitate.”

Așadar, precizează Remus Ștefureac, comparația dintre cele două țări „scoate în evidență una dintre cele mai grave slăbiciuni ale politicii noastre de securitate: diferența de mentalitate strategică.”

„Finlanda, o țară cu o populație semnificativ mai mică decât România și cu o amenințare directă, constantă și istorică din partea Rusiei, a construit timp de decenii o cultură a apărării naționale: bugete consistente, rezervă militară masivă, pregătirea populației, infrastructură de protecție civilă și o acceptare socială clară a ideii că țara trebuie să fie capabilă să se apere singură.

Acesta abordare ar trebui să fie un pilon critic al proiectului de țară al României pentru următorul deceniu. Un deceniu la finalul căruia românii să spună în sondajele de opinie că «NATO sau Europa suntem noi!»”, încheie acesta.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
mediafax.ro
image
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Momente sfâșietoare la înmormântarea adolescentului. Gestul cutremurător făcut de părinții lui Mario. Uniți, chiar dacă au divorțat
playtech.ro
image
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Vaslui, dispărut de patru zile, a fost găsit fără suflare într-o râpă. Unul din nepoți a făcut descoperirea macabră
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Neptun intră în Berbec pe 26 ianuarie 2026! Cele trei zodii care vor fi direct afectate
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Zodia care trăiește ceva neașteptat. Perioada în care adevărul iese la suprafață. Deciziile care schimbă tot
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!