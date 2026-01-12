Analiză De ce România nu are o poziție mai fermă în ce privește Venezuela și Groenlanda: „Nu se poate angaja de o parte și de alta”

Declarațiile președintelui Nicușor Dan cu privire la două subiecte sensibile în plan extern, situația Venezuelei și cea al Groenlandei, care nu oferă o poziționare clară a statului român, mai ales în cel de-al doilea caz, sunt explicate de analiști: „România trebuie să fie foarte prudentă, în condițiile în care noi nu avem încă la orizont o vizită la Washington”.

Atenția publică a fost îndreptată în ultimele zile asupra Administrației Prezidențiale, în contextul în care unele subiecte au stârnit critici sau chiar controverse în spațiul public din țară. Dincolo de contradicțiile exprimate privind escortarea aeronavei prezidențiale în Elveția, poziționarea României pe subiecte care au acapart discuțiile la nivel internațional a atras comentarii.

Președintele României, Nicușor Dan, a respins îngrijorările cu privire la Groenlanda, exprimate în spațiul public, fiind întrebat într-o conferință de presă, la Paris, care este poziția României cu privire la aceasta tema, dar și în legătură cu dosarul Venezuela.

„În primul rând, pe Venezuela a existat o declaraţie a Uniunii, a 26 din cele 27 de ţări din Uniune, printre care şi România, foarte nuanţată, şi asta este poziţia pe care noi o avem. Vă daţi seama că acea declaraţie a fost rezultatul unor discuţii, negocieri pe text.

În ceea ce priveşte Groenlanda, în primul rând că nu vorbim de o intenţie oficială a administraţiei americane, am avut nişte declaraţii. Şi, în al doilea rând, situaţia este cu totul si cu totul diferită. E vorba de un teritoriu autonom care este parte din Coroana daneză şi care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema”, a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan.

Poziția exprimată de președintel Nicușor Dan, în calitate de șef al politcii externe, a stârnit critici în spațiul public legate de o lipsă de nuanță sau fermitate. De altfel, poziționarea sa a venit mai târziu, în contextul în care nu a existat un punct de vedere transmis imediat după desfășurarea evenimentelor din Venezuela. Mai mulți înalți oficiali ai UE și-au exprimat îngrijorarea, inițial în urma evenimentelor din Venezuela și ulterior inclusiv în ceea ce privește amenințarea anexării Groenlandei de căre SUA.

Ce spun analiștii

„Poziționarea președintelui este una corectă, chiar dacă seamănă mai degrabă cu o poziționare de analist decât cea a unui lider politic”, punctează analistul de politică externă Radu Magdin, pentru „Adevărul”, arătând că „România face parte din Uniunea Europeană și pe multe dosare statele membre ale Uniunii Europene preferă de multe ori să lase Uniunea Europeană să-și asume leadershipul și numai dacă simt nevoia adaugă eventual anumite lucruri la această poziție, fără să o contrazică”.

Totuși, mai explică analistul, „aceasta este provocarea președintelui Dan în viitor, într-o piață politică care are din ce în ce mai puțină răbdare cu liderii săi, și anume să arate leadership și direcție și poziții cât mai clare și să explice pedagogic mai puțin, ceea ce vor face și analiștii”.

Citește și: Ambițiile lui Trump privind Groenlanda pun la încercare unitatea Occidentului

„Comunicarea președintelui arată că statul român nu dorește să se expună, să intre în focul încrucișat între poziția unor state ale Uniunii Europene și poziția Statelor Unite ale Americii”, atât în ceea privește Venezuela, „unde subiectul este mult mai ușor, pentru că este vorba de înlăturarea unui dictator, ceea ce permite o comunicare mai generoasă din partea președintelui României”, cât și în ce privește Groenlanda, explică analistul de politică externă Ștefan Popescu pentru „Adevărul”.

„România nu are aceeași libertate de expresie pe care o au Franța, Germania sau chiar Polonia” - Ștefan Popescu, analist de politică externă

Nici România, nici președintele Nicușor Dan, nu au o libertate de exprimare în actualul context, mai ales în ceea ce privește situația Groenlandei, care reprezintă subiectul cel mai sensibil din prezent, „unde orice poziționare netă riscă să îți strice relațiile cu unii aliați”, mai explică Ștefan Popescu:

„Având în vedere dependența României de asistența securitară, de asistența partenerilor occidentali, România nu se poate angaja de o parte și de alta. Sunt subiecte pe care le privește la distanță. Ele sunt distante și din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere al intereselor României, chiar dacă ceea ce s-a întâmplat în Venezuela și chiar dacă declarațiile și postura Statelor Unite, apropo de Danemarca, afectează fără îndoială și mediul de securitate al României.

De altfel ultimul subiect zguduie relațiile transatlantice. Crează o criză pentru că sunt state care generează o polemică în sânul organizației și înrăutățește relațiile între doi aliați ai organizației Tratatului Nord-Atlantic, Statele Unite ale Americii și Danemarca”.

În cazul României, situația este una complicată și în contextul vizitei anunțate, însă neprogramate încă la Washington, argumentează analistul. „O poziționare fermă a României de partea Danemarcei, fără îndoială nu ar fi văzută cu ochi buni la Washington, după cum o poziționare fermă de partea Washingtonului nu ar fi văzută cu ochi buni de capitalele europene și atunci președintele României preferă păstrarea unei distanțe față de acest subiect (...)

România nu are aceeași libertate de expresie pe care o au Franța, Germania sau chiar Polonia. Având în vedere dependența ei, vulnerabilitățile ei, faptul că nu suntem încă prinși în niciun dialog la nivel înalt cu Washingtonul. România trebuie să fie foarte prudentă, în condițiile în care noi nu avem încă la orizont o vizită la Washington”, mai explică Ștefan Popescu.

Potrivit informațiilor furnizate până acum public de către reprezentanți ai Aministrației Prezidențiale și ai MAE, întâlnirea este pregătită pentru prima parte a anului 2026, agenda discuțiilor urmând să includă subiecte economice și militare, dar și situația programului Visa Waiver.

În contextul subiectului legat de retragerea trupelor americane, președintele Donald Trump a afirmat într-o conferință de presă, fiind chestionat, că „relația cu România e foarte bună”.