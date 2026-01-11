O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra orașului Voronej, situat în sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev.

Sursa video: Telegram/ Supernova+

Peste zece blocuri de apartamente, aproximativ zece case private, o școală și mai multe clădiri administrative au fost avariate în timpul atacului, a transmis Gusev pe aplicația de mesagerie Telegram. „Orașul nostru a fost supus unuia dintre cele mai puternice atacuri cu drone de la începutul operațiunii militare speciale”, a spus el, folosind expresia oficială a Moscovei pentru războiul din Ucraina, potrivit Agerpres.

Amploarea exactă a pagubelor în orașul Voronej, aflat la 470 km de Moscova și la circa 250 km de granița cu Ucraina, nu este deocamdată clară. Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste relatări.

Ucraina afirmă că atacă ținte din interiorul Rusiei pentru a perturba efortul de război al Kremlinului și ca răspuns la atacurile repetate asupra orașelor și infrastructurii ucrainene, inclusiv asupra instalațiilor energetice.

Într-un alt episod al conflictului, Rusia a lansat vineri o rachetă hipersonică asupra unui amplasament din Ucraina, în apropierea Poloniei, membră a NATO, un atac descris de aliații europeni ai Kievului ca o încercare de a-i descuraja să continue sprijinul acordat Ucrainei.